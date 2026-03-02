Kate Middleton habla en galés por primera vez y redefine su papel como Princesa de Gales en el Día de San David

Este 1 de marzo de 2026, la Kate Middleton marcó un momento histórico en su rol como Princesa de Gales, al pronunciar un mensaje oficial en galés junto a su esposo, el Prince William, para conmemorar el Día de San David (fiesta nacional de Gales) con un saludo que muchos consideran un gesto de respeto y cercanía cultural.

Un saludo lleno de significado cultural

En un video compartido por Kensington Palace, la pareja real desea un “Dydd Gŵyl Dewi Hapus” (Feliz Día de San David en galés) a los residentes de Gales. William abre el mensaje, mientras Kate continúa:

“Gales está muy presente en nuestros corazones y esperamos con ilusión cada visita”… antes de cerrar con “Deseándoles un día lleno de celebración con familia y amigos.”

Este fue el primer saludo público de Kate en galés, una lengua que no solo es tradicional sino profundamente arraigada en la identidad cultural galesa. Hablarlo en un mensaje oficial (aunque breve) fue visto por muchos como un gesto sincero y deliberado que va más allá de una simple formalidad.

¿Por qué es tan especial?

Hablar en galés no es algo común para la mayoría de figuras públicas británicas, incluso para miembros de la realeza. Por eso, el hecho de que Kate y William lo hicieran juntos en su video fue interpretado como un acto de respeto hacia la cultura y la gente galesa, sobre todo en un contexto en el que la pareja busca reforzar su conexión con todas las regiones del Reino Unido.

Además, antes de publicar el mensaje, la pareja realizó una visita a Powys, en el centro de Gales, donde saludaron a residentes pese al clima lluvioso, recogieron flores de narciso (símbolo nacional) y compartieron momentos espontáneos con la gente local.

Este momento no solo refuerza la presencia de Kate como figura carismática dentro de la monarquía, sino que también la coloca como una princesa que busca comprender y celebrar las tradiciones del pueblo al que representa, algo que muchos esperan ver más a menudo.

