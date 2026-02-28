Revelan el millonario sueldo de Amalia de Holanda, ¡gana mucho más que Letizia y Felipe de España!

Hace algunos días se dio a conocer la carta presupuestal de la Casa Real de España, donde se revelaba que tanto la reina Letizia como el rey Felipe VI, tendrían un aumento salarial para el 2026, al igual que los funcionarios.

Sin embargo, el aumento de sueldo de los reyes de España, no se compara con el de Amalia de Holanda, la princesa heredera de los Países Bajos, que con tan solo 22 años, ya cuenta con una cantidad mensual millonaria para financiar sus gastos.

¿Cuál es el sueldo millonario de Amalia de Holanda?

Al cumplir 18 años, la princesa de los Países Bajos tenía derecho a recibir 1,5 millones de euros anuales como miembro activo de la Casa Real, pero decidió renunciar a esa asignación durante tres años hasta concluir sus estudios.

El año pasado, aún sin terminar sus estudios en Política, Psicología, Derecho y Economía, decidió reactivar su sueldo para asumir gradualmente más responsabilidades institucionales y contar con un equipo propio que le permita mayor autonomía.

También influyeron en su decisión las amenazas a su seguridad, que anteriormente la llevaron a residir temporalmente en Madrid.

¿Cuál es el presupuesto anual de Holanda y España?

La diferencia presupuestaria entre ambas monarquías es notable: mientras la Casa Real española dispone de poco más de 8 millones de euros, la institución neerlandesa manejó en 2025 cerca de 59 millones.

En ese contexto, el rey Guillermo Alejandro recibe alrededor de un millón de euros, la reina Máxima unos 410.000 y la princesa Beatriz más de un millón y medio al año.

Mientras tanto, en 2026 el rey Felipe VI percibirá 290.000 euros anuales, la reina Letizia recibirá 160.000 euros, unos 3.000 más que el año anterior, y la reina Sofía verá incrementada su asignación de 128.562,24 a 131.000 euros anuales.

La diferencia de sueldos entre ambas casas reales es considerables; sin embargo, se sabe que Alberto de Mónaco y su esposa, la princesa Charlene, gastan todavía más, pues incluso se les ha llegado acusar de su derroche económico.