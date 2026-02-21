¿La reina Letizia y el rey Felipe VI se suben el sueldo? Esto es lo que ganarán en 2026

La Casa Real hizo público su presupuesto para 2026, que se mantiene sin cambios respecto al año anterior, con un total de 8.431.150 euros provenientes de los Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, el desglose interno muestra ajustes relevantes, especialmente en las partidas de personal e inversiones, que ha favorecido a la reina Letizia y al rey Felipe VI, que trabajan arduamente para la institución, por lo que ahora podrán ver un incremento reflejado en su salario.

Te podría interesar: La reina Letizia estrena el traje sastre más elegante y original que honra a la moda española

¿Cuál es el sueldo de la reina Letizia y el rey Felipe VI para el 2026?

Uno de los cambios más relevantes es la actualización salarial de los miembros de la Familia Real que reciben asignación, en línea con el aumento aprobado para los empleados públicos.

Con esta revisión, Felipe VI y la reina Letizia incrementarán sus retribuciones un 1,5 % en 2026, una subida que también se aplicará a la reina emérita Sofía.

En 2026, el rey percibirá 290.000 euros anuales, frente a los 285.689,40 de 2025; la reina Letizia recibirá 160.000 euros, unos 3.000 más que el año anterior, y la reina Sofía verá incrementada su asignación de 128.562,24 a 131.000 euros anuales.

¿Por qué se suben el sueldo la reina Letizia y el rey Felipe VI?

La subida salarial responde al Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público, firmado entre el Gobierno y los sindicatos, que prevé un aumento acumulado del 11 % hasta 2028. Para 2026 se fijó un incremento del 2 %, aplicado en dos fases: un 1,5 % este año y el 0,5 % restante en 2027, condicionado a la evolución del IPC.

En la práctica, el ajuste implica una redistribución interna del presupuesto, sin reducir los recursos de la institución, sino reorganizándolos según criterios técnicos, incrementando el salario sin causar mayores inconvenientes a las finanzas del Estado.

Te podría interesar: La romántica declaración de amor del rey Felipe VI a la reina Letizia antes de su boda

