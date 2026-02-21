¿No le gustaba George? El nombre que realmente quería Kate Middleton para su primogénito

Fue en julio de 2013 cuando Kate Middleton y el príncipe William se convirtieron en padres por primera vez, cuando el pequeño George llegó a este mundo; sin embargo, la decisión de su nombre fue todo un reto para sus jóvenes padres.

Recientemente se ha dado a conocer que la princesa de Gales tenía un nombre muy diferente para su primogénito, pero parece que a William no le agradaba mucho, sobre todo porque el nombre del futuro rey del Reino Unido, debía elegirse con mucho cuidado.

Te podría interesar: Revelan el “antiguo ritual japonés” al que se sometió Kate Middleton durante su cáncer

El nombre que Kate Middleton quería poner al príncipe George

El escritor Russell Myers, compartió en su libro ‘William and Catherine, The Monarchy’s New Era: The Inside Story’, las dificultades de Kate y William para elegir el nombre de su primer hijo y futuro heredero.

En un extracto del libro publicado en The Mirror el pasado 17 de febrero, Myers reveló que la princesa de Gales quería que su hijo se llamara Alexander si era niño o Alexandra si era niña, mientras que William quería honrar a su madre, la princesa Diana.

El autor asegura que en la privacidad de su hogar, William había manifestado su deseo de tener una niña para así poder honrar a su madre y ponerle el nombre de Diana, pero la historia diría otra cosa.

Según se informa, Kate también consultó ideas de nombres a algunas amigas cercanas que también eran madres, y una amiga les regaló a ella y a William un libro de nombres para inspirarse.

“A la pareja les regaló un libro de nombres de bebés de un amigo cercano, que pasaron horas hojeando, a menudo acababan en ataques de risa después de que uno u otro presentara una sugerencia más inesperada”, escribe Myers.

El nombre que Kate Middleton quería poner al príncipe George Getty Images

¿Cómo fue que Kate Middleton y el príncipe William se decidieron por el nombre de George para su primogénito?

La familia real creció cuando nació el primer hijo de William y Kate, un varón, el 22 de julio de 2013, y lo llamaron George Alexander Louis, cumpliedo así también con los deseos de Kate.

George puede ser un homenaje al querido padre de la reina Isabel, que fue el rey Jorge VI, quien ayudó a liderar a Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial y falleció inesperadamente a los 54 años en 1952 debido a complicaciones de salud.

William finalmente pudo rendir un homenaje a su madre cuando nació la pequeña Charlotte, y de paso a su abuela, la reina Isabel II, cuando la llamó Charlotte Elizabeth Diana, y también honró a su padre Carlos III cuando nació el más pequeño a quien llamaron Louis Arthur Charles.

