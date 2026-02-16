Revelan el “antiguo ritual japonés” al que se sometió Kate Middleton durante su cáncer

A principios de 2024, Buckingham enfrentó un doble golpe: primero el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III y, un mes después, el de Kate Middleton, quien anunció en vídeo que recibía quimioterapia preventiva tras una operación abdominal.

Un año después de que la Corona británica anunciara la remisión de la enfermedad de la princesa, el libro ‘William & Catherine: The Monarchy’s New Era’ del autor Russell Myers revela nuevos detalles sobre el tratamiento de la princesa de Gales.

El antiguo ritual japonés al que se sometió Kate Middleton durante su cáncer

De acuerdo con Russell Myers, su libro ofrecerá una mirada inédita a las luchas personales que han marcado al príncipe y la princesa de Gales, incluyendo su lucha contra el cáncer y el tratamiento alternativo al que se sometió.

Myers revela que la princesa de Gales recurrió al “shinrin-yoku” o “baño de bosque”, un antiguo ritual japonés que ella describió como una forma de “curación natural” y que jugó un papel clave en su recuperación.

“Kate cree firmemente en el mundo natural y su capacidad para sanar. Ese mantra sin duda ayudó a la familia a conectar durante su tratamiento, ya que pudieron pasar mucho tiempo juntos, y estar al aire libre en la naturaleza fue un factor clave en su recuperación”, explica el autor de la biografía de la pareja real.

¿En qué consiste el ritual japonés al que se sometió Kate Middleton durante su cáncer?

El “shinrin-yoku”, creado en Japón en los años 80, es una práctica de meditación en la naturaleza que consiste en caminar lentamente por el bosque, respirar aire fresco, observar, escuchar y tocar el entorno, sin distracciones.

Aunque no lo ha comentado directamente, Kate Middleton ha mostrado la importancia de la naturaleza para ella a través de cuatro vídeos de “Madre Naturaleza”, donde se la ve paseando por el bosque y tocando los árboles.

“La serie Madre Naturaleza ha sido una reflexión profundamente personal y creativa sobre cómo la naturaleza me ha ayudado a sanar. Pero también es una historia sobre el poder de la naturaleza y la creatividad en la sanación colectiva. Hay muchísimo que podemos aprender de la Madre Naturaleza mientras buscamos construir un mundo más feliz y saludable”, aseguraba la Princesa de Gales en los vídeos que ha compartido en sus redes sociales.

