Kate Middleton, envuelta en una nueva polémica: esta vez por su hermana, Pippa Middleton

Kate Middleton se ha visto arrastrada a una nueva polémica gracias a su hermana, Pippa Midleton, luego de que ella y su marido, James Matthews, tomaran una drástica decisión sobre su propiedad que ha enfurecido a los vecinos de su sector.

Recordemos que tanto Pippa como su esposo viven en una finca de West Berkshire desde el año 2022, la cual perteneció al difunto diseñador Terence Conran. Mientras que esta propiedad se encuentra muy cerca de Addelaide Cottage, que es la residencia de los príncipes de Gales.

La razón por la que Pippa Middleton y su marido están bajo la polémica

Según los informes de la prensa, en la zona existe un sendero rural que conduce al camino privado de la mansión en la que habitan Pippa y su esposo. Esta ruta, por su parte, siempre se había mantenido abierto. Sin embargo, la hermana de la princesa ha decidido cerrar este acceso para que ningún peatón pueda caminar por ahí. Lo cual ha enfurecido a los vecinos del sector, indicó el Mail On Sunday.

Pippa Middleton y su esposo James Matthews habrían prohibido el paso a un sendero que va a dar a su propiedad Getty Images

De acuerdo con la información publicada en este tabloide británico, Middleton y Mathews han colocado carteles sobre este camino en los que se puede leer “Privado: prohibido el acceso público” y “Prohibido el paso”.

Mientras que esta medida también ha causado una gran sorpresa ya que el anterior dueño de la residencia de la pareja nunca prohibió el paso a los lugareños. De ahí que muchos no estén de acuerdo con la drástica decisión ya que alegan que el cierre afecta el acceso a un sendero histórico y reduce el disfrute del paisaje de la zona.

Incluso, un vecino señaló al citado medio británico que nunca habían tenido esta restricción en décadas. “Me gusta caminar y no veo por qué no puedo hacerlo. Llevo 50 años caminando por allí. Cuando Sir Terence lo tenía, no tenía objeciones. Creo que deberíamos tener derecho a vagar por allí", indicó.

Pippa Middleton y James Matthews se mudaron a su finca de West Berkshire desde 2022 Archivo

En tanto que otro habitante de esta zona mencionó al mismo diario que esta situación era realmente “una pena”. “Es un paseo precioso. Aunque oficialmente no era un sendero, Sir Terence no tenía ninguna objeción. Era muy agradable. Todo el mundo lo quería. Estaba muy involucrado en el pueblo”, puntualizó.

Por otro lado, esta polémica también ha salpicado a la princesa de Gales, ya que pone a Kate en una posición incómoda debido a que su hermana Pippa siempre ha sido un referente en su vida pública y privada. Mientras que este conflicto también ha hecho que algunos analistas y comentaristas cuestionen si estas acciones pueden tener repercusiones en la imagen pública de Kate y, por extensión, en la Familia Real Británica.

Sin embargo, esta situación se podrá resolver hasta 2025, que s cuando el Consejo de West Berkshire tome una decisión. Pero, hasta entonces, los propietarios pueden imponer sus propias restricciones.