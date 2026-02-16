Kate Middleton contó con su hermana, Pippa Middleton, le ayudó para escribir su mensaje sobre el cáncer

En marzo de 2024, la princesa Kate Middleton conmovió al mundo al compartir un emotivo video en el que abrió su corazón y reveló la inesperada noticia de que estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer.

Kate habló de su cirugía abdominal, las primeras fases de su tratamiento, pero sobre todo, cómo les había tomado algún tiempo darles la noticia a sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, y concluyó con un poderoso mensaje: “No están solos”.

Te podría interesar: Kate Middleton apuesta por los mocasines perfectos para una primavera cómoda y sofisticada

Pippa Middleton ayudó a Kate Middleton a escribir el discurso con el que daba a conocer su padecimiento de cáncer

Una de las personas que más ayudó y apoyó a Kate durante este difícil proceso, fue su hermana Pippa Middleton, demostrando su gran cercanía como hermanas, y de acuerdo con Russell Myers, autor del libro: ‘William and Catherine: The Monarchy’s New Era: The Inside Story, Pippa ayudó a Kate a escribir su discurso.

De acuerdo con un extracto del libro, publicado en The Mirror: “La familia de Catherine se unió, con su hermana Pippa ayudando a escribir el guión para la breve declaración en vídeo”.

El extracto también describía la magnitud de la declaración de Kate sobre el cáncer, diciendo: “Al igual que el anuncio de la muerte de Isabel II, se sintió como un terremoto cuyas repercusiones se sintieron en todo el mundo”.

La Princesa de Gales dijo en su mensaje en vídeo sobre su tratamiento contra el cáncer que su marido era “también una gran fuente de consuelo y tranquilidad”.

Pippa Middleton junto a Charlotte y Kate en el Campeonato de Tenis de Wimbledon de 2024 Karwai Tang/WireImage

¿Cómo le ayudó Pippa Middleton a Kate Middleton durante su tratamiento de cáncer?

Pippa mostró su apoyo a la princesa Kate en varias apariciones públicas clave en 2024, un año que el príncipe William describió como “brutal” desde “un punto de vista familiar personal”, ya que su esposa y su padre, el rey Carlos III, comenzaron ambos tratamiento contra el cáncer.

Pippa se unió a su hermana y sobrina Charlotte en el Campeonato de Tenis de Wimbledon de ese julio, donde Kate recibió una ovación de pie al entrar al estadio. La hermana de Kate, que le apoyaba, volvió a salir en su servicio de villancicos “Juntos en Navidad” junto a otros miembros de la familia Middleton ese diciembre.

La princesa Kate es cercana a sus padres y hermanos, que viven cerca de ella y William en Windsor. El Príncipe de Gales estuvo al lado de su esposa durante su tratamiento y recuperación, trabajando para que no se sintiera “aislada” por la experiencia, según un amigo de la familia.

“Es una persona muy fiable y fuerte. No se siente aislada en esto gracias a William, que está justo a su lado”, dijo en exclusiva un amigo de la familia de toda la vida a People en 2024.

