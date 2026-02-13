Suscríbete
Kate Middleton apuesta por los mocasines perfectos para una primavera cómoda y sofisticada

La princesa Kate Middleton deslumbró con los mocasines de moda esta primavera, demostrando que son ideales para combinar comodidad y elegancia.

Febrero 13, 2026 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

El jueves 11 de febrero, la princesa Kate Middleton realizó una visita especial a Castle Hill Academy para conmemorar la Semana de la Salud Mental Infantil con la organización benéfica Place2Be.

Para reunirse con los niños, Kate apostó por un look casual pero lleno de elegancia, donde sus mocasines se han convertido en los protagonistas del look, pues son una de las tendencias más fuertes de la primavera 2026.

La princesa de Gales eligió un look clásico con la americana “The Founder” de Petar Petrov, confeccionado en lana y de corte oversize, con solapas con muesca, botones simples y hombros estructurados, valorada en 1.390 euros.

La princesa combinó su americana con la camisa ‘Sienna’ de Boden, de algodón, corte recto, dobladillo curvo, cuello clásico y puños anchos, y pantalones marrón oscuro de corte recto y tiro medio, con cinturón de piel dorado.

WPA Pool/Getty Images

Sin embargo, en lugar de sus habituales tacones altos, Kate prefirió llevar unos cómodos mocasines en color marrón de la firma Boden, un calzado que es tendencia en esta primavera por su elegancia y comodidad.

En cuanto a los accesorios, la princesa de Gales lució los pendientes “Kiki Classics” de Kiki McDonough en oro amarillo con topacios azules y el collar ‘Bali’ de Auree en oro amarillo con granate central.

¿Cómo fue la visita de Kate Middleton al Castle Hill Academy?

El colegio colabora estrechamente con la organización benéfica Place2Be, de la que Kate ha sido responsable durante más de una década, y que ayuda a construir relaciones de confianza, utilizando la creatividad y el juego.

Durante la visita, Kate fue recibida por grupos de niños que ondeaban banderas caseras, participó en actividades de manualidades y mantuvo muchas conversaciones significativas con niños y padres.

Como patrocinador de Place2Be, estoy increíblemente orgullosa del trabajo que hacen para apoyar a las familias y las comunidades a nutrir a niños y jóvenes”, escribió Kate en su perfil de Instagram, sobre la importante labor de las instituciones.

Melisa Velázquez
