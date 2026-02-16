Eclipse solar en Acuario: los 7 signos del zodiaco que vivirán un cambio kármico gracias al anillo de fuego

El próximo 17 de febrero, ocurrirá el eclipse solar en el signo de Acuario, conocido como el anillo de fuego, se trata de un fenómeno astronómico que combina misterio y energía transformadora, que promete afectar a todos los signos del zodiaco, pero siete de ellos experimentarán cambios kármicos particularmente profundos.

De acuerdo con la astrología, el anillo de fuego despierta ciclos de renovación a nivel personal y revelaciones inesperadas, pero también la llegada de nuevas oportunidades que transforman varios ámbitos de su vida; relaciones, carrera e incluso destino.

Los signos del zodiaco más afectados por la energía del eclipse solar en Acuario

La energía del eclipse moviliza y revela, mostrando qué aspectos personales o colectivos necesitan cambio. Quienes tengan puntos sensibles en el eje Acuario-Leo sentirán la experiencia con mayor intensidad en los próximos 18 meses.

Acuario

Para Acuario, el eclipse solar del 17 de febrero activa transformaciones profundas en su día a día, transformando por fin viejas rutinas. Este signo sentirá cómo viejos patrones se disuelven, dejando espacio para nuevas oportunidades y cambios kármicos en lo personal y lo colectivo.

Leo

Para Leo, el anillo de fuego traerá revelaciones que lo impulsarán a replantear su vida emocional y social. Es un momento para liberarse de relaciones o hábitos que ya no suman y abrirse a nuevas oportunidades de crecimiento personal y kármico, sobre todo para el corazón.

Escorpio

Este movimiento astrológico activa transformaciones profundas en lo emocional y espiritual, te sentirás lista para soltar viejas heridas, cerrar ciclos y permitir que nuevas energías positivas entren en tu vida, marcando un cambio kármico significativo en el amor propio.

Cáncer

Los cambios más importantes y significativos se darán en tu mundo emocional y familiar, pues te piden que sueltes los viejos miedos, que dejes atrás viejas cargas para finalmente abrirte a nuevas experiencias que favorezcan su crecimiento personal.

Eclipse solar en Acuario 2026: los signos zodiacales más afectados Getty Images

Sagitario

Vivirás grandes cambios en el ámbito profesional y personal, será un momento para replantear metas, dejar atrás lo que limita su expansión y abrirse a nuevas oportunidades de aprendizaje y evolución.

Virgo

Los cambios los verás reflejados en la vida cotidiana y las relaciones más cercanas, ya que es momento de soltar lo que ya no sirve, reorganizar prioridades y abrirse a nuevas energías transformadoras.

Piscis

El eclipse activa la intuición y la sensibilidad emocional, para cerrar ciclos, dejar atrás inseguridades y abrirse a nuevas experiencias que fortalezcan el crecimiento interior.

