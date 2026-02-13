Eclipse de Sol en Acuario: lo que tienes que dejar de hacer antes del 17 de febrero según tu signo

Este 17 de febrero comenzará la temporada de eclipses con el eclipse del Sol en Acuario, un evento que a nivel astrológico, actúa como un llamado a despertar: te impulsa a soltar lo que ya no encaja contigo y a dar el paso hacia una transformación consciente, más auténtica y alineada con tu propósito de vida.

Sin embargo, antes de que inicien los procesos de cambio y transformación, es importante dejar atrás todo aquello que frena tu crecimiento y evolución, y es mucho mejor si lo haces antes de que ocurra el eclipse.

Los que tienes que dejar de hacer antes del eclipse de Sol en Acuario según tu signo

Lo más importante es que pierdas el miedo al cambio, y dejes que el Universo te guíe hacia tu propósito de vida, solo de esta manera comenzarás a atraer lo que realmente deseas.

Aries

No tomes decisiones por impulso, durante estos días te piden pausa y honestidad profunda contigo misma, pues el cambio es inevitable y ya está en camino, pero antes de avanzar, escucha con atención qué parte de ti está agotada de sostenerlo todo en silencio o de luchar sin apoyo.

Tauro

Tu sensación de seguridad está transformándose, y eso es parte de tu evolución. No te aferres a lo que ya no te da paz solo porque “siempre ha sido así”, es momento de simplificar, de quedarte con lo esencial y soltar ese peso emocional que ya no necesitas cargar.

Géminis

No todo se entiende con palabras, ahora las respuestas llegan cuando paras de explicar y empiezas a sentir. Menos mente, más cuerpo.

Cáncer

No cargues emociones que no son tuyas, este eclipse te pide madurez emocional, no sacrificio, poner límites sanos será el paso clave para reconectar con tu versión más auténtica y fuerte, esa que sabe cuidarse sin dejar de ser sensible.

Leo

No tienes que demostrar nada. Regálate una semana más relajada, sin exigencias innecesarias y escucha con atención tu interior: brillar también es saber detenerte a tiempo.

Eclipse solar en Acuario 2026: cómo le afecta a tu signo del zodiaco Getty Images

Virgo

Esta semana no intentes ordenar lo que todavía se está reacomodando, pues forzar el control solo aumentará la ansiedad en lugar de darte paz. Confía en el proceso, en los tiempos naturales de lo que está tomando forma, y suelta la necesidad de resultados inmediatos.

Libra

Deja de sostener vínculos solo por costumbre, date cuenta de qué relaciones mantienes por inercia y no por convicción. Lo que ya se siente frágil o forzado no cruzará el eclipse contigo, elige el equilibrio verdadero, no el que solo aparenta estabilidad.

Escorpio

El cambio no es tensión, es transformación, así que permítete expresar lo que duele cuando algo no se siente seguro, cuando una palabra o una actitud te descoloca. Hablarlo libera, incluso si la conversación es contigo misma.

Sagitario

Lo que cargas no es destino, ni herencia, ni cuestión de lugar: son ciclos que se repiten porque no se han concluido. Antes de dar el siguiente paso, haz las paces con lo que quedó pendiente y libérate de esas historias que ya no necesitas repetir.

Capricornio

No todo se resuelve aparentando fortaleza, date permiso de no tener todas las respuestas claras, reconocer lo que sientes sin máscaras no te debilita: la vulnerabilidad consciente es una forma profunda de poder real.

Acuario

Este eclipse te atraviesa de forma directa, por eso, antes de que llegue, evita perderte en la mente y desconectarte de tu cuerpo. Vuelve a ti, respira, siente lo que está pasando en tu interior. Lleva a tierra, con calma y claridad, eso que tu intuición ya te viene susurrando.

Piscis

Esta semana estás cerrando un ciclo muy largo, aunque quizá no lo veas del todo claro. No minimices lo que viviste, lo que sentiste ni todo lo que has sanado. Honra tu proceso y no te diluyas en las expectativas o emociones de otros.

