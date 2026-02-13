Uñas coreanas en tendencia: 6 diseños delicados y modernos que estilizan las manos después de los 40

Las uñas coreanas se convierten en una de las tendencias favoritas para esta primavera, pues se adapta sin esfuerzo al “lujo silencioso” con diseños que apuestan por los acabados pulidos y sofisticados en tonos pasteles o neutros.

El manicure coreano se aleja de los diseños recargados y apuesta por acabados translúcidos, efectos nacarados y pequeños acentos en 3D que capturan la luz con sutileza, creando looks que estilizan las manos con elegancia, incluso después de los 40.

Uñas coreanas en tendencia que estilizan las manos esta primavera

Esta primavera, estos estilos se consolidan como los grandes protagonistas de la temporada: propuestas frescas y luminosas que elevan cualquier look con una elegancia sutil, realzando la belleza natural de las manos con un aire delicado, sofisticado y lleno de luz.

Jelly nails en tonos pastel

Las “jelly nails” son un clásico de la manicura coreana, que se caracterizan por su acabado translúcido, como si las uñas estuvieran hechas de gelatina de colores suaves, y para primavera, los favoritos son lavanda, durazno y rosa bebé.

Microcristales minimalistas

Los pequeños cristales colocados de forma estratégica en la base de la uña o al centro, añaden un toque luminoso y refinado, que estiliza y realza la belleza de las manos sin sobrecargarlas, manteniendo el equilibrio perfecto entre glamour y delicadeza.

Bicolor en tonos pastel

El manicure bicolor en tonos pastel es una de las apuestas más frescas de la primavera, combinada en tonos pastel suaves, para crear contrastes delicados y armoniosos que suavizan y estilizan las manos con naturalidad.

Flores minimalistas encapsuladas

Las flores son inevitables en primavera, pero la versión coreana apuesta por mini flores encapsuladas en gel transparente o dibujadas con trazos ultrafinos, pues el secreto está en la discreción: pequeños detalles sobre base nude o cristal que evocan jardines delicados.

Uñas perladas

El acabado “glazed” sigue en tendencia, pero ahora en tonos lechosos con brillo perlado que refleja la luz de manera sutil y estiliza visualmente las manos, un look ideal para quienes buscan elegancia sin perder ese toque trendy tan característico del nail art coreano.

Detalles 3D delicados

Pequeños moños, gotas de gel que simulan rocío o microperlas aplicadas estratégicamente elevan una base sencilla. La clave está en no saturar: uno o dos acentos por mano son suficientes para lograr ese efecto romántico y chic.

Estos diseños celebran la delicadeza, la luz y la frescura de la temporada sin caer en excesos, pues las uñas coreanas demuestran que menos es más a la hora de ser elegantes y sofisticadas.

