¿Qué dijo Hilary Duff sobre el grupo de mamás tóxico que mencionó Ashley Tisdale?

Lo que comenzó como una reflexión personal por parte de Ashley Tisdale terminó convirtiéndose en un drama viral que involucró a varias celebridades. Recordemos que el origen de esta polémica surgió cuando Ashley decidió publicar un ensayo en “The Cut” donde hablaba sobre su experiencia dentro de un grupo de mamás que, según ella, se volvió “tóxico”.

A pesar de que la actriz jamás mencionó nombres, internet hizo su tarea al unir pistas, descubriendo así que algunas de esas mamás incluían a Hilary Duff, quien hoy, después de semanas, ha roto por fin el silencio, contando lo que realmente pasó a un importante medio.

Hilary Duff rompe el silencio

Ya habíamos tenido la respuesta de su esposo, de Meghan Trainor, y hoy por fin llegó el momento de escuchar de viva voz a Hillary contar su versión de los hechos. Durante una conversación con “Los Angeles Times”, la actriz, lejos de sumar más polémica a este drama, habló sobre lo que ha sido una constante en su vida desde su adolescencia: la exposición pública.

“Esto no es nuevo para mí. Me pasa desde que tenía unos 15 años y los paparazzi empezaron a seguirme”, aclaró la cantante al ser cuestionada sobre la polémica que surgió luego del escrito de Ashley.

Hillary también destacó que las redes sociales juegan un papel importantísimo al momento de intensificar el drama o la polémica de cualquier tema, apuntando a que muchos creadores de contenido que buscan atraer vistas recurren a titulares llamativos, reconociendo que el famoso clickbait ha complicado la narrativa alrededor de su vida personal.

El impacto de las redes sociales en la vida de la cantante

Hilary admitió que para ella navegar en el internet entre opiniones y teorías puede llegar a ser desconcertante, dado que es un lugar en el que convergen infinidad de comentarios e ideologías que suelen influir bastante en la construcción de historias en el entorno digital.

Dentro de todo este universo de pensamientos, Hillary considera que muchos comentarios pueden generar dudas, incluso en las mismas personas que protagonizan las historias, dramas, polémicas o momentos de viralidad.

Tomando esto en cuenta, la cantante fue cuestionada sobre si pone en práctica el ignorar por completo todo lo que se encuentra como contenido en línea, a lo que ella respondió que dependía del día, pues incluso para ellos como celebridades es imposible controlar la conversación que se maneja a nivel digital.

El refugio de la cantante lejos del drama

Hilary hizo bastante énfasis en reconocer que lo que verdaderamente importa de toda polémica o drama es la vida cotidiana, el entorno en el que suele encontrar paz en contraposición con el torbellino mediático que hay fuera de su hogar.

“Saber que puedo abrir las puertas traseras, jugar fútbol, disfrutar de un jacuzzi e ir a buscar nuestros huevos de gallina… Ese es el propósito de la vida”, destacó la cantante, enfatizando que la rutina y la vida cotidiana son la mejor ancla emocional para hacer frente al ruido del exterior.

Lejos de confirmar teorías señalando culpables para volver a iniciar la polémica con Ashley Tisdale, Hilary Duff apostó por mantener la paz en todo este drama. Aunque sus respuestas fueron contundentes, han invitado a la reflexión sobre cómo dejamos que las redes influyan en nuestra percepción de los hechos, dejando claro que a final de cuentas lo importante siempre será aprender a vivir fuera del entorno digital disfrutando de nuestra vida diaria.