Juegos Olímpicos de Invierno 2026: los mejores looks de la competencia de patinaje artístico

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 nos han hecho vivir la emoción del deporte al máximo; sin embargo, el patinaje artístico fue uno de los deportes que ocupó un lugar muy especial en nuestro corazón. Y es que esta disciplina no solo nos ha conquistado por las piruetas, saltos y rutinas que nos invitan a bailar, sino también los trajes que cada patinador llevó a lo largo de la jornada, que dejó una huella imborrable en esta edición.

Por esta razón es que decidimos reunir en un breve listado los mejores looks de la competencia de patinaje artístico que pasarán a la historia, al igual que sus portadores con sus impecables desempeños.

Alysa Liu

La campeona olímpica brilló sobre el hielo con un traje dorado que terminó combinando con su presea. El diseño de la patinadora constó de un vestido que combinó cristales en la parte del body, que se destacó por contar con un escote asimétrico, mientras que en la parte inferior una falda de volantes deslumbró cada movimiento de la patinadora al ritmo de “MacArthur Park” de Donna Summer. Esta bella y brillante pieza estuvo a cargo de Lisa McKinnon.

Alysa Liu Joosep Martinson/Getty Images

Kaori Sakamoto

La patinadora japonesa, que se llevó la medalla de plata, apostó por un diseño de Astrae Couture en un diseño degradado que en la parte superior destacó por su color uva, mientras que la inferior, un delicado color beige, destacó con la textura de velo de su falda.

El vestido contó con un escote con collar de perlas que la dotaron de mucha elegancia y brillo mientras realizaba su rutina.

Kaori Sakamoto Joosep Martinson/Getty Images

Ami Nakai

“What a Wonderful World” fue la pista que sonó en la rutina de la patinadora japonesa y la llevó a ganar el bronce en la competencia. Además de su impresionante desempeño en la pista de patinaje y sus impecables triples, su traje fue uno de los que se robaron los reflectores en la competencia. El vestido no solo deslumbró por la cristalería que resplandecía desde la zona del torso hasta la falda, sino que también el diseño degradado en tonos azules con toques florales de rosa la hizo destacar en su presentación.

Ami Nakai Joosep Martinson/Getty Images

Riku Miura y Ryuichi Kihara

Los ganadores del oro en la competencia de parejas no solo deslumbraron en Milano-Cortina por su impecable desempeño, donde alcanzaron el máximo de dificultad, sino también por el atuendo que eligieron para su competencia, un atuendo inspirado en “Gladiador” con un traje estampado en gris y dorado.

Riku Miura y Ryuichi Kihara. Elsa/Getty Images

Donovan Carrillo

El joven mexicano que llevó el nombre de nuestro país a lo grande durante su participación en Milano-Cortina no solo destacó por su desempeño en el hielo, sino también por los trajes que llevó. Durante sus dos presentaciones, Donovan apostó por los diseños de dos grandes del patinaje: Brad Griffies y Mathieu Caron. Mientras que en su primera presentación el joven apostó por un traje de cristales degradados en tonos de verde, para su segunda aparición Donovan realizó un tributo a Elvis Presley con un impecable traje negro.

Donovan Carrillo luce un traje de Brad Griffies. Elsa/Getty Images

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 no solo nos permitieron disfrutar de la grandeza de estos deportistas, sino que también lograron enamorarnos por la belleza en sus atuendos, los cuales ya consideramos como los mejores looks de la competencia de patinaje artístico.