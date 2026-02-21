Del rey Carlos a Meghan Markle: 7 veces que la familia real británica participó en la Semana de la Moda

La Semana de la Moda de Londres de esta semana contó con la participación del rey Carlos III. Aunque su presencia en uno de los eventos más importantes de la industria casi se ve opacada por el arresto que su hermano, el expríncipe Andrés, sufrió el día de ayer por sospecha de mala conducta en un cargo público, el rey logró navegar las tormentas del tiempo y disfrutar al máximo su invitación a la primera fila del desfile.

Aunque su presencia causó mucha admiración, pues rara vez se le ha visto participar en eventos relacionados con la moda, esta ocasión no fue la primera vez que la realeza se hace presente en este tipo de celebraciones y aquí te dejamos las siete figuras reales que hicieron historia con su presencia en el front row.

Princesa Margarita

Coría el año de 1954 cuando la hermana menor de la reina Isabel II engalanó desde la primera fila el desfile de Dior en el Palacio de Blenheim en un evento organizado por el duque y la duquesa de Marlborough.

La princesa margarita asistió al desfile de Dior Getty Images

Princesa Diana

Para ninguna de nosotras es un secreto que la princesa Diana siempre fue una gran seguridad de la industria de la moda y en 1995 formó parte de la front row del desfile de Joe Casely-Hayford durante la Semana de la Moda de Londres.

La princesa Diana fue parte de la front row en 1995. Getty Images

Princesa Eugenia

En 2024, la princesa Eugenia asistió al desfile de Dior Homme de la temporada otoño/invierno 2024/2025 durante Paris Fashion Week, ocupando un lugar en la primera fila donde apostó por un atuendo en color negro.

La princesa Eugenia en desfile de Dior. Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Meghan Markle 2025

La duquesa de Sussex hizo su debut en la front row durante Paris Fashion Week 2025 al asistir al desfile de primavera/verano de Balenciaga, donde Pierpaolo Piccioli presentó su primera colección como director creativo de la firma.

Meghan Markle en el show Balenciaga Womenswear Spring/Summer 2026 durante Paris Fashion Week. Arnold Jerocki/Getty Images for Balenciaga

Camila

Camila Parker, en aquel entonces conocida como duquesa de Counales, asistió al desfile de otoño de Bethany Williams durante London Fashion Week 2019.

En este evento, representó el apoyo institucional de la familia real al talento emergente británico, entregando el premio Queen Elizabeth II Award for British Design.

Camila ocupó la primera fila en 2019. getty

Reina Isabel II

En 2018, la reina protagonizó un momento histórico en la Semana de la Moda de Londres cuando asistió al desfile del diseñador Richard Quinn.

Su presencia no solo se llevó los tatuajes internacionales por acudir a un evento de este estilo, sino porque compartió la penosa fila con la famosa editora Anna Wintour.

La reina Isabel II y Anna Wintour. WPA Pool/Getty Images

Rey Carlos III

El pasado 19 de febrero, el monarca inauguró la Semana de la Moda de Londres, asistiendo como invitado de honor al desfile de Tolu Coker, diseñador que se ha destacado por resaltar la identidad y sostenibilidad de Reino Unido.

Desde el rey Carlos III hasta Meghan Markle, la familia real británica ha mantenido una estrecha relación con la industria de la moda, protagonizando en más de una ocasión la Semana de la Moda al ser parte importante de la tan reconocida primera fila.