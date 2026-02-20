¿No fue el primero? Andrés Mountbatten Windsor se une a lista de estos royal que fueron arrestados

La noticia del arresto de Andrés Mountbatten-Windsor ha generado sorpresa y miles de titulares a nivel mundial. El suceso, que respondió a un cargo de sospecha por mala conducta en el ejercicio de un cargo público, no ha sido el único en suceder, pero sí el primero en la familia real británica en casi cuatro siglos; por esta razón es que Andrés se une de manera oficial a la lista de royas que fueron arrestados.

Andrés Mountbatten-Windsor

El arresto de Andrés ocurrido el pasado 19 de febrero fue la primera detención de un miembro de la corona británica en su historia actual. El expríncipe fue arrestado en su residencia de Sandringham bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, la cual está vinculada a documentos compartidos con el criminal Jeffrey Epstein.

Aunque el exduque de York fue liberado luego de 11 horas bajo arresto, la policía de Thames Valley informó que se continuará con la investigación.

Príncipe Andrés Getty

Carlos I de Inglaterra

Rey de Escocia, Inglaterra e Irlanda, fue capturado durante la Guerra Civil inglesa luego de haber sido derrotado por las fuerzas parlamentarias. Luego de su captura fue juzgado por traición y ejecutado en 1649.

Este hecho marca un hito en la historia británica, pues sirvió para determinar los límites del poder monárquico frente al parlamento.

Carlos I de Inglaterra. Heritage Images/Heritage Images via Getty Images

Princesa Ana

En 2002, la hermana de Andrés y el rey Carlos III se convirtieron en la primera Windsor en ser acusada por un delito penal. Mientras se encontraba en un parque cercano al castillo de Windsor, el perrito de la princesa mordió a dos niños, acción que le valió una denuncia por violentar la ley de “perros peligrosos”. Ana admitió su culpa y se declaró culpable, por lo que fue condenada a pagar una multa de 500 libras esterlinas.

Aunque también ha sido multada por conducir arriba de los límites de velocidad.

La princesa Ana Darren Staples/Getty Images

María, reina de Escocia

María Estuardo, también conocida como María de Escocia, fue forzada a abdicar al trono y apresada por nobles escoceses en 1567.

Luego de escapar de prisión, María se refugiaría en Inglaterra, donde sería arrestada una vez más por conspiración contra su prima Isabel I. María permaneció cautiva por dos décadas para finalmente ser ejecutada.

María Estuardo Getty Images

Príncipe Felipe

El esposo de la reina Isabel II se vio obligado a entregar su permiso de conducir cuando tenía 97 años luego de que su auto, un Land Rover, se volcara tras chocar contra otro auto cerca de Sandringham en 2019. El príncipe se declaró responsable del incidente; sin embargo, no fue procesado, por lo que tuvo que escribir una carta de arrepentimiento a la conductora del otro auto, quien sí había resultado herida en el accidente.

Felipe de Edimburgo fue arrestado en 2019. (Getty Images)

Aunque el arresto de Andrés Mountbatten-Windsor causó conmoción y sorpresa a nivel mundial, esta no fue la primera vez que una figura real se ve envuelta en problemas legales, juicios o arrestos, pues a lo largo de su historia, la monarquía británica ha tenido diversos encuentros con la justicia en más de una ocasión.