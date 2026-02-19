¿Incómodo? Así fue el último encuentro entre el príncipe William y Andrés Mountbatten-Windor antes de su arresto

Cuando pensamos que el difícil panorama de la corona británica no podría empeorar, llegan sucesos que nos demuestran lo equivocadas que estábamos. Luego del reciente arresto de Andrés Mountbatten-Windsor, exduque de York, por sospecha de mala conducta en un cargo público, resulta complicado recordar cómo fue el último encuentro entre el príncipe William y su tío, el cual dio mucho de que hablar por lo incómodo que resultó ser y donde expertos incluso llegaron a destacar la evidente tensión entre ambos.

Así fue el incómodo encuentro entre William y Andrés

La comentada situación tuvo lugar durante el funeral de la duquesa de Kent, una de las pocas ocasiones que Andrés había elegido para hacer una aparición pública en un evento institucional. En aquel momento, ocurrido en septiembre de 2025, la presencia del exduque ya generaba cierta curiosidad dadas las polémicas anteriores del expríncipe.

El encuentro, aunque breve, fue descrito por expertos reales como incómodo, pues al finalizar el servicio religioso, el futuro heredero habría mostrado una actitud fría y distante hacia su tío.

¿Qué le dijo William al expríncipe Andrés?

En aquel entonces, algunos medios británicos recurrieron a expertos en lenguaje corporal para analizar qué era lo que estaba ocurriendo en ese evento. Diversos medios presentes en el servicio capturaron en imagen y video el momento en el que Guillermo aparentemente “desaira” a Andrés cuando este buscó entablar una conversación con él, actitud que dejó profundamente molesto al futuro rey.

Medios como “Mirror” fueron más allá al percatarse de las palabras que Andrés habría emitido y que habían generado este descontento en William.De acuerdo con el experto en leer labios, Jeremy Freeman, Andrés le habría dicho a su sobrino: “Lo pasamos muy bien en aquellos días, ¿verdad?… recuerdo aquellos días”.

De acuerdo con medios británicos, el príncipe William habría ignorado a su tío. Max Mumby/Indigo/Getty Images

El príncipe William se distancia de su tío

Para los seguidores de la realeza no es ningún secreto que Andrés, así como Sarah Ferguson, son dos de las personas favoritas del príncipe William. En aquel momento, el autor real Andrew Lownie habría afirmado para el mismo medio que el futuro rey estaba “furioso” luego de la interacción que Andrés buscó tener con él durante el servicio religioso, afirmando que en aquel septiembre de 2025 William ya buscaba distanciarse de él a como diera lugar.

Según informó, para William, el trato que su padre había tenido hacia Sarah y Andrés no era el correcto, pues no contaba con la firmeza suficiente para hacerles comprender que sus acciones habían afectado en profundidad el trabajo de otros miembros de la familia real para conservar la imagen de la corona.

Un par de meses más pasaron (así como unas cuantas polémicas) para que el rey tomara la decisión de retirar de forma oficial los títulos y tratamientos reales de su hermano, siendo hoy el golpe definitivo al pronunciarse a través de un comunicado:

“He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrés Montbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público. Lo que sigue ahora es un proceso completo, justo y adecuado, mediante el cual este asunto será investigado de la manera correcta por las autoridades competentes. En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro pleno apoyo y cooperación. Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso”, escribió el monarca.

Aunque han pasado 6 meses de aquel incómodo último encuentro entre el príncipe William y Andrés Mountbatten Windsor, muchos ya han evidenciado que la presencia del ex príncipe ya generaba incomodidad por todo el cúmulo de polémicas que había generado hasta ese momento. ¿Quién iba a pensar que su situación se agravaría y lo llevaría a vivir las experiencias actuales tan desafortunadas que enfrenta, entre ellas un arresto?