Libro real revelaría que la disputa entre el príncipe William y Harry se habría convertido en un altercado físico

Para muchos fanáticos de la realeza, la tensión entre el príncipe William y el príncipe Harry se ha ido haciendo evidente con el paso de los años. Aunque el aparente distanciamiento se había mantenido al margen, este año apunta a volverse a convertir en un tema central en la opinión pública luego de la publicación de un nuevo libro que promete ofrecer una mirada diferente a uno de los capítulos más discutidos de la realeza.

El libro del editor real Russell Myers estaría abordando el supuesto enfrentamiento entre los hermanos, poniendo en duda una de las acusaciones más explosivas hechas por el duque de Sussex en su libro “Spare”.

La “nueva” versión del relato que Harry

El libro “William and Catherine: The Monarchy’s New Era: The Inside Story” tiene previsto salir el próximo mes de marzo y es una obra en la que se citan fuentes cercanas al entorno real. De acuerdo con los extractos obtenidos por diversos medios británicos, este nuevo libro estaría describiendo la afirmación de Harry como “enormemente exagerada”.

Según una fuente citada en esta biografía, la confrontación verbal sí habría ocurrido, pero no se habría producido ningún tipo de agresión física como el príncipe habría adelantado. La fuente sostiene que el momento estuvo marcado por emociones intensas, así como comentarios desafortunados e imprudentes, pero rechaza categóricamente que el heredero al trono haya recurrido a la violencia contra su hermano.

El incidente que causó impacto en la realeza

En su libro “Spare”, el príncipe Harry relató con detalle una supuesta discusión que ocurrió en 2019 en Nottingham Cottage, residencia que era su hogar en aquel entonces.

De acuerdo con la declaración de Harry, el desacuerdo entre él y su hermano mayor se habría originado luego de que William expresara comentarios no tan positivos sobre Meghan Markle, lo cual llevaría al ahora duque de Sussex a sostener un intercambio con su hermano mayor que fue elevándose conforme pasaron los minutos.

El príncipe Harry y el príncipe William tuvieron una discusión en 2019. (Getty Images)

Harry describiría en aquel momento una escena en la que, luego de que las tensiones escalaran, William lo habría sujetado por el cuello y arrojado al suelo, provocándole un daño físico. Por supuesto que en su momento esta declaración generó un impacto mediático importante, reforzando la percepción de que dentro de la familia real existía una gran fractura. Durante la promoción de su libro, Harry reiteró en diversas ocasiones este altercado, destacando que fue como consecuencia de años de molestias y malentendidos acumulados aunque afirmó que su hermano se disculparía ante la “experiencia bastante desagradable”.

El palacio y su “mal” ambiente laboral

Según señalan los medios británicos, la de Russell Myers también abordaría otro conflicto complicado dentro del palacio, el cual tiene que ver con el estado del personal que trabajó en ese periodo.

El texto resalta el testimonio de fuentes que mencionan que el ambiente laboral, así como la reducción de equipos, habrían influido bastante en la percepción pública de diversos acontecimientos ocurridos en la familia real.

Esto estaría indicando para muchas personas el reflejo de una etapa complicada para la institución, en la que ya existía cierta presión mediática, cambios internos y tensiones familiares que fueron generando un escenario delicado que aún hoy en día sigue en el mismo estado.

Aunque al momento los representantes oficiales del Palacio de Kensington o de Buckingham han emitido alguna confirmación oficial sobre lo que realmente sucedió en aquel malentendido entre el príncipe William y Harry, esta nueva biografía ha reavivado el debate sobre uno de los episodios más polémicos de la historia reciente de la monarquía, pues sería el reflejo de un conflicto sumamente fuerte entre dos de las figuras más visibles de la familia real.