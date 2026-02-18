La reina Letizia lleva el traje acinturado que define la figura y es perfecto para la oficina

Fiel a su característico estilo refinado, la reina Letizia volvió a acaparar los reflectores durante su más reciente aparición pública gracias al impecable atuendo que eligió. Este martes, la monarca acudió al Congreso de los Diputados para presidir la conmemoración de la Constitución de 1978.

Dada la importancia y simbolismo histórico de esta celebración, Letizia apostó por una fórmula de estilo a la que ha recurrido en otras ocasiones que nunca falla al momento de acudir a un evento profesional: el traje de dos piezas.

Para esta ocasión, la reina eligió un conjunto en azul marino que no solamente respondió a la formalidad que requería el evento, sino que también fue pieza clave para que la reina luciera el traje acinturado que define la figura de forma elegante y sofisticada, dándonos la inspiración perfecta para apostar por un traje similar para la oficina.

El traje navy de la reina Letizia

Para este evento, la reina se llevó el protagonismo con un traje azul en tono navy compuesto por una chaqueta de manga francesa y cuello camisero que además incluía un peplum en la zona inferior que fue clave para acentuar la silueta de la monarca, resaltando aún más su sofisticación y recordándonos que este elemento es ideal para crear un efecto visual con el que podamos ayudar a definir la cintura al mismo tiempo que equilibramos el resto de las proporciones del cuerpo.

Para la parte inferior, la reina acompañó el blazer con una falda recta de largo midi, una longitud que por años se ha destacado por acompañar la moda de oficina, así como la elegancia en un entorno profesional.

Letizia apuesta por el minimalismo en las joyas

A diferencia de otras ocasiones en las que la reina apostó por acompañar este conjunto con joyas históricas, como lo hizo el año pasado durante el almuerzo en el Palacio Real en honor al presidente de Egipto Abdel Fattah Al Sisi, donde complementó su traje azul con peplum con un broche de perla gris, perteneciente a las joyas de pasar, en esta ocasión

La monarca se decantó por algo más discreto, complementando el atuendo con unos pendientes pequeños formados de diamantes con oro blanco y aguamarinas. Estas joyas pertenecen a la firma Aldao, siendo un diseño que se conforma de un aro en el que se puede colocar esta piedra preciosa en forma de lágrima, pero que para la ocasión Letizia decidió omitir para respetar su estética minimalista.

Recrear el look de Letizia para la oficina

La monarca sabe cómo generar inspiración en cada aparición pública que realiza; esta ocasión no fue la excepción y, si tú, como muchas de nosotras, te volviste fanática de su traje acinturado, la recomendación para replicar este atuendo o inspirarte en él es que apuestes por conjuntos en textura tweed o tejidos gruesos que ayuden a que tu traje se perciba más elegante.

El peplum es un elemento vital para ayudar a definir la silueta, así que si tu objetivo es lograr destacar tu figura, apuesta por prendas superiores con este corte. Apégate a los colores neutros, pero juega con diversas tonalidades de básicos formales como el azul marino para evitar recurrir a la solemnidad del color negro.

Apuesta por un calzado cómodo o uno que te ayude a lucir estilizada; para esta ocasión, la reina eligió unos zapatos de piso en color negro que contrastaron con su bolsa de mano en forma cuadrada; sin embargo, puedes apostar perfectamente por un par de stilettos.

Una vez más, la reina Letizia nos dio cátedra de cómo lucir elegante y refinada con prendas clásicas y formales. Si estás buscando inspiración para tu próximo look, considera basarte en el traje acinturado que define la figura y es perfecto para la oficina que llevó la monarca al Congreso.