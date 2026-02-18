Así fue la lujosa fiesta de cumpleaños de Cruz Beckham sin Nicola Peltz y Brooklyn Beckham

La familia Beckham volvió a acaparar los principales titulares el pasado fin de semana luego de que celebraran en grande el cumpleaños número 21 de Cruz Beckham. La fiesta tuvo lugar en Londres y no solo destacó por el ambiente elegante y la temática divertida que eligieron para la celebración, sino también por la notable ausencia de Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz.

El evento llamó altamente la atención, pues en él se dieron cita diversas celebridades con las que los miembros compartieron fotos a través de sus redes, destacando la interacción entre Victoria Beckham y la novia de Cruz, Jackie Apostel, con quien David y Victoria posaron en divertidas instantáneas.

Así fue la lujosa fiesta de cumpleaños de Cruz Beckham

El evento tuvo lugar en The MAINE, un reconocido restaurante ubicado en Mayfair, una de las zonas más exclusivas del Reino Unido. Este no fue un cumpleaños convencional, pues también coincidió con el debut artístico de Cruz; por esta razón, la temática elegida para el evento fue “The Grand Beatles Ball”.

De hecho, Cruz aprovechó la velada para hacer una presentación oficial con su banda Cruz Beckham & The Breakers, agrupación formada por el joven de 21 años, Dan Ewins, Telmo Seixas y Dario Scott. Durante su presentación aprovecharon la oportunidad para cantar el nuevo éxito de Cruz, “For you”, el cual tuvo su lanzamiento oficial el pasado viernes.

Invitados de lujo en el cumpleaños

Como era de esperarse, la lista de invitados incluyó a diversas celebridades, así como figuras cercanas al círculo de los Beckham. Empezando por los integrantes del clan, Harper estuvo presente para celebrar a su hermano mayor, al igual que Romeo, quien acudió acompañado de su novia, la modelo Kim Turnbull.

Emma Burton, integrante de las Spice Girls, también acudió a festejar al hijo de su entrañable amiga y compañera de banda, Victoria Beckham. Sin embargo, los grandes ausentes de la noche fueron una vez más Brooklyn y Nicola, quienes han dejado claro que no tienen interés en acercarse a la familia por el momento.

El distanciamiento de Brooklyn con su familia

Aunque la evidente enemistad entre Brooklyn y sus padres surgió hace ya un tiempo, el pasado 19 de enero recurriría a sus redes sociales para contarle al mundo lo que estaba sucediendo detrás de su relación familiar, destacando declaraciones polémicas; entre las que más destacó, fue la firmeza con la que declaró que no tenía ningún interés en retomar el contacto con su familia hasta que sus padres se dieran a resolver esta situación de forma privada y lejos de los medios de comunicación.

A pesar de que luego de estas declaraciones surgieron diversos pronunciamientos de involucrados, testigos e incluso lo que muchos fanáticos consideraron como “indirectas”, parte de diversos miembros de la familia, hasta el momento todo parece estar en aparente calma.

Para muchos fanáticos de la familia Beckham, así como para aquellos que están siguiendo el caso de forma puntual, llamó particularmente la atención ver que Victoria, a través de su cuenta de Instagram, compartió una historia en donde aparecen ella, David, Cruz y Jackie, en una actitud cercana y familiar que inevitablemente desató las comparaciones con la relación que tenía la ex-Spice Girl con Nicola Peltz.

Aunque en la lujosa fiesta de cumpleaños de Cruz Beckham la ausencia de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz no pasó desapercibida, el evento resultó bastante exitoso para el cumpleañero y sus seres queridos. Por el momento, el drama familiar no ha arrojado nueva información; sin embargo, el público sigue al pendiente de los movimientos de los integrantes de este famoso clan.