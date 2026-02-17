Portal triple del 17 de febrero: 3 rituales poderosos para atraer la buena fortuna

Este martes 17 de febrero de 2026 no solamente estamos celebrando el inicio de un nuevo ciclo, pues además de la entrada del año nuevo lunar, otras dos energías coinciden con esta fecha para crear un día lleno de magia y simbolismo.

La luna nueva en Acuario, el eclipse solar anular y la entrada del Año del Caballo de Fuego dentro del calendario chino marcan un día sumamente poderoso, lleno de oportunidades para realizar un cambio benéfico en nuestra vida.

Descubre los tres rituales poderosos para atraer la buena fortuna que no puedes dejar pasar a lo largo de este día, especialmente si lo que deseas es darte la oportunidad de abrirte a lo nuevo.

¿Qué representa cada portal energético del 17 de febrero?

Antes de poner en práctica cualquier ritual energético, es importante comprender la razón por la que este día está lleno de frecuencias y energías que nos impulsan a generar un cambio.

La luna nueva en Acuario es un evento vinculado a la innovación y liberación de patrones viejos. Durante este tránsito, los nuevos comienzos se van a ver altamente favorecidos, especialmente aquellos que tengan que ver con decisiones personales o proyectos que rompen con el orden de lo establecido.

El eclipse solar anular llega para amplificar la sensación de cierre de ciclos. Recuerda que astrológicamente los eclipses simbolizan tiempo de ajuste, revelaciones o cambios que pueden ser inevitables; este día la energía buscará limpiar aquello que ya no debe estar presente en tu vida, aunque corres el riesgo de que no lo hagan de forma sutil.

Finalmente, el Año del Caballo de Fuego dentro de la tradición china llega para emanar una energía relacionada con la valentía y la transformación; por este motivo, es el tiempo perfecto para accionarnos y hacer movimientos que cambien por completo nuestra realidad.

Estos rituales de Luna nueva te ayudarán a conectar con la energía de la abundancia. Getty Images

¿Cómo influye esta combinación en nuestra energía?

La unión de estos portales no solo se estará sintiendo como una mezcla de inquietud por hacer algo diferente, claridad repentina o la necesidad de tomar decisiones definitivas que puedan alterar el rumbo del destino, sino que también es un momento en el que muchas personas pueden reportar sensación de actividad, emociones intensas que se viven a flor de piel o deseos de cambios profundos.

Mientras que la luna está impulsando nuestras intenciones nuevas, el eclipse nos estará ayudando a cerrar ciclos o desatar eventos inesperados, mientras que el caballo de fuego será la chispa detonadora que necesitamos para tomar acción sobre el rumbo que queremos que tenga nuestra vida.

Tres rituales para aprovechar el portal triple del 17 de febrero

Ritual de liberación

Para este ritual vas a necesitar una hoja de papel sobre la cual vas a anotar todo aquello que deseas soltar: miedos, vínculos, situaciones que te estuvieran atormentando o pensamientos negativos y recurrentes, todo lo que quieras soltar y dejar en el olvido.

Con ayuda de una vela roja, vas a quemar este papel con mucho cuidado de no quemarte, y mientras arde, vas a repetir en tu mente: “Gracias por lo aprendido, hoy libero desde el amor”.

Pon en práctica los rituales de escritura para liberar, intencionar y activar la energía. Pexels

Ritual de intención y nuevos comienzos

Si quieres poner en práctica este ritual, tendrás que buscar una hoja en blanco y escribir los deseos o metas que deseas cumplir durante esta etapa. Es importante que seas específica y bastante clara con las intenciones que deseas, pues deberás plasmarlas en forma positiva, en tiempo presente, como si ya estuvieran ocurriendo.

Doblarás el papel guardándolo en un lugar especial y, durante cada luna nueva a lo largo del año, vas a estar leyendo estas metas para recordarte constantemente que debes cumplirlas.

Ritual de activación energética

Para esta práctica vas a necesitar una piedra o cuarzo; lo vas a sostener entre tus manos mientras realizas respiraciones profundas que te ayuden a conectar con tu energía interior. Una vez que hayas pasado unos minutos de calma con la mente completamente en blanco, vas a visualizar todos los cambios positivos que deseas experimentar en tu vida. Imagina sensaciones, emociones, sentimientos o experiencias como si ya las estuvieras viviendo.

No dejes pasar la oportunidad de poner en práctica estos 3 rituales poderosos para atraer la buena fortuna, pues aún estás a tiempo de aprovechar al máximo la energía del portal triple del 17 de febrero este día; ¡tienes hasta las 11 p. m. para hacerlos!