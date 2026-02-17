Dua Lipa arrasa con las uñas cromadas más elegantes para lucir en primavera

Para ninguna de nosotras es un secreto que Dua Lipa se ha convertido en un gran referente de moda, estilo y belleza. En cada aparición pública que la cantante realiza, siempre nos inspira a apostar por atuendos creativos o a recrear piezas que en ella lucen fabulosas y terminan convirtiéndose en tendencia. Las uñas no son una excepción a esta regla, especialmente porque Dua se ha convertido en una ferviente fanática del nail art y a través de sus redes constantemente comparte con nosotras los diseños más recientes que sus manicuristas ponen en práctica en ella.

En su más reciente aparición pública en compañía de su novio, el actor Callum Turner, la intérprete de “Be The One” asistió al estreno de “Rosebush Pruning”, el cual se llevó a cabo durante el 76.° Festival Internacional de Cine de Berlín. Para el evento, Dua apostó por un vestido que le robó el aliento a más de uno de sus fanáticos, el cual decidió complementar con un diseño de uñas cromadas que no solo resultaron sumamente elegantes, sino que ya se están posicionando como la propuesta favorita para llevar durante primavera.

French invertido, el manicure elegante de Dua Lipa

Dentro de la extensa variedad de nail artists que la cantante británica tiene en su agenda, el trabajo de Michelle Humphrey es el que se ha convertido en uno de sus predilectos.

Michelle no solo fue la responsable de crear el famoso manicure confetti de Dua, el cual se puso muy en tendencia a finales de año, sino que también fue la encargada de realizar las milky nails que Dua llevó durante su participación en la Semana de la Moda de París 2026 el pasado 28 de enero, donde Dua engalanó el front row de Chanel.

En esta ocasión también creó el impecable diseño de uñas cromadas con las que Dua Lipa acompañó su sexy e impecable atuendo conformado por un largo vestido negro de encaje y transparencias durante la premiere de “Rosebush Pruning”, cinta protagonizada por su novio, Callum Turner, y dirigida por Karium Aïnouz.

¿Cómo pedir el diseño de uñas de Dua Lipa?

Para su aparición en el Berlinale Palast, Dua apostó por un diseño discreto pero poderoso, dejando descansar las propuestas atrevidas y maximalistas a las que nos tiene acostumbradas.

En esta ocasión, Humphrey realizó un diseño de uñas de longitud media, probando con un estilo diferente al almendrado que Dua suele llevar. Las uñas cuadradas de Dua fueron decoradas con un francés invertido, el cual se caracteriza por realizar la medialuna típica de este manicure en la zona de la cutícula en lugar de ocupar el borde libre de la uña.

Este trazo llamó profundamente la atención; si bien las uñas contaron con un acabado nude milky, similar al que lució en Paris Fashion Week, la cantante eligió crear un contraste muy reflectivo, sumando a su diseño de uñas un toque de efecto espejo en color plata, sustituyendo el característico blanco del francés convencional.

Tres diseños de uñas cromadas elegantes

Uñas francesas con cat eye + cromo

Siguiendo la línea del elegante manicure francés, esta propuesta suma dos tendencias del momento: el ojo de gato y el efecto espejo. Para realizarlas tendrás que colocar un gel cat eye en tono dorado, activar partículas y curar en lámpara. Para posteriormente delinear la media luna tópica del French con un toque de efecto espejo dorado. El diseño es sumamente elegante y refinado.

Uñas rosas con efecto cromo

Para aquellas que buscan ir adaptándose a la tendencia de diseños florales tan populares en primavera, este diseño se convertirá en el indicado para llevar. Sobre una base matificada, previamente cubierta con ojo de gato de forma uniforme y en su versión francesa, vas a trazar la textura de pétalos de flores con ayuda de gel de construcción. Una vez curado en lámpara, vas a aplicar el efecto cromático o espejo en tono rosa y estarás luciendo un manicure muy especial.

Uñas French con cat eye

El cat eye sigue dominando el mundo de los diseños de uñas y en esta ocasión llega para acompañar el efecto baby boomer y crear un francés con las partículas metálicas.

Esta propuesta parte de crear un difuminado de glitter a la altura de la cutícula para posteriormente realizar un degradado en color blanco que vaya en la dirección opuesta, es decir, de borde libre a cutícula. Una vez listos estos pasos, el cat eye hará su magia, manipulando sus partículas con ayuda de un imán especial para lograr una media luna impecable.

Ahora no solo cuentas con tres propuestas más inspiradas en las uñas cromadas con las que Dua Lipa arrasó en la premiere de “Rosebush Prunning”, sino que también tienes la inspiración perfecta para llevar los mejores diseños de uñas esta primavera.