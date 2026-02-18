Así fue la conmovedora renovación de votos de James Van Der Beek y su esposa antes del fallecimiento del actor

La historia de amor entre James Van Der Beek y Kimberly Van Der Beek no solo ha conmovido al público luego de que trascendiera la muerte del actor de “Dawson’s Creek” el pasado 11 de febrero, sino también por el emotivo y romántico gesto que la pareja protagonizó días antes de que James partiera: su renovación de votos.

En una entrevista exclusiva para una famosa publicación, la esposa del actor abrió su corazón y contó con detalle cómo fue el conmovedor momento.

James y Kimberly Van Der Beek renuevan sus votos

De acuerdo con lo compartido por la propia Kimberly, la renovación de votos se caracterizó por hacer un evento íntimo y espontáneo. La decisión de que esto se realizara se tomó a tan solo unos días antes de que el actor falleciera, lo que convirtió a este gesto en algo profundamente especial y simbólico.

Según la Kimberly, la pareja contó con el apoyo de su círculo más cercano, quienes ayudaron a crear una atmósfera cálida, romántica y profundamente enternecedora. Algunos amigos se encargaron de comprar los anillos nuevos, otros de llevar flores y velas que transformaron la cama del actor en un escenario romántico, así como nostálgico.

“Lo decidimos con dos días de antelación y nuestros amigos nos regalaron anillos nuevos, llenaron nuestra habitación de flores y velas, y nuestros votos desde la cama”, compartió Kimberly, resaltando que la ceremonia fue “sencilla, hermosa y profundamente conmovedora”.

Además de compartir este momento tan especial con sus familiares y amigos cercanos (incluso algunos por Zoom), Kimberly resaltó el momento en el que su amigo Poranguí tocó en el evento, cerrando la ceremonia con una interpretación de “Somewhere Over The Rainbow”.

Así fue la historia de amor de James y Kimberly

De manera oficial, Kimberly y James se casaron el primero de agosto de 2010 en Tel Aviv. Su historia de amor comenzó cuando coincidieron por primera vez en un viaje a Israel en 2009; luego de esto, bastaría con tan solo un año para que la pareja regresara a Oriente Medio a sellar su amor en un matrimonio que duró dieciséis años.

Para festejar su aniversario número trece, James aprovechaba su cuenta oficial de Instagram para narrar cómo fue el momento de su boda en un sótano del centro de Cábala en Tel Aviv.

“Hemos pasado por éxitos, tragedias, alegrías, estrés, triunfos, incertidumbres y, a través de todo… estos han sido los mejores años de mi vida. Cada momento. Porque tengo a la mejor compañera de aventuras. Nuestra vida es una locura ahora mismo. Podríamos estar aún más locos y no lo cambiaría por nada del mundo”, compartió en aquella ocasión James.

La despedida de James Van Der Beek

El pasado miércoles 11 de febrero, Kimberly compartió el anuncio oficial de la muerte de su esposo a través de sus cuentas oficiales de Instagram. Para ese momento ya había pasado más de un año desde que James hiciera público su diagnóstico de cáncer colorrectal.

La noticia no solo generó impacto en los miles de fanáticos del actor, sino también en infinidad de celebridades que expresaron palabras de amor hacia la figura del actor.

Amigos cercanos del actor crearon una campaña para ayudar a Kimberly y su familia a cubrir gastos funerarios, así como para recaudar fondos que ayudaran a la familia de James después de los costosos tratamientos a los que se sometió durante su diagnóstico y batalla con la enfermedad.

El fallecimiento de James Van Der Beek fue sin duda alguna una de las mayores pérdidas en el mundo de la actuación y el entretenimiento. Hasta su último momento, el actor se mantuvo optimista hacia su condición, tanto así que decidió compartir con su esposa un último gesto de amor. De esta forma se llevó a cabo la conmovedora renovación de votos de James y su esposa antes del fallecimiento del actor, a quien le sobreviven Kimberly y seis hijos en común.