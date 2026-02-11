Entretenimiento
James Van Der Beek
Entretenimiento
¿De qué murió James Van Der Beek? Esto sabemos de su deceso a los 48 años
El icónico actor de los 90 conocido por su interpretación en “Dawson’s Crew”, ha perdido la vida.
Febrero 11, 2026
·
Lily Carmona