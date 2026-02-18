Olimpia Baéz: ¿Quién es la nieta de Carolina Herrera que se perfila como el nuevo fashion icon de la casa de moda?

La semana de la moda de Nueva York no solo trae para el mundo pasarelas, tendencias y propuestas; es también el escaparate para darle visibilidad a nuevos iconos de la industria y este año el foco recayó en una figura que, si bien ya saliendo de su estatus de bajo perfil, este 2026 dejó claras sus intenciones de convertirse en el próximo referente de una de las casas de moda más importantes a nivel mundial.

Olimpia Baéz Herrera, nieta de la legendaria diseñadora venezolana Carolina Herrera, ha comenzado a captar la atención de la industria fashionista gracias a su presencia, estilo personal y, por supuesto, su conexión con la mundialmente conocida firma de su abuela.

¿Quién es Olimpia Baéz?

Olimpia de la Concepción Báez Herrera nació el 14 de marzo de 2005 en Madrid como la hija mayor de Carolina Adriana Herrera y el torero Miguel Báez “El Litri”. Desde pequeña, el mundo de la moda tuvo gran influencia en ella, pues estuvo presente en momentos clave gracias a su madre y, por supuesto, su abuela.

A pesar de que durante muchos años había optado por mantener un perfil bajo, la joven de 20 años ha ido abriéndose paso poco a poco en diferentes eventos de moda, siendo la semana de la moda de Nueva York un evento recurrente en su agenda.

Este año no solo acompañó a su familia al desfile, sino que también dejó una importante huella sobre el estilo propio que está adquiriendo y que poco a poco está marcando un lugar que la transformará en un referente fashionista.

Olimpia Baéz usando un maxivestido de Carolina Herrera en New York Fashion week Fall/Winter 2025 el 10 de febrero de 2025. Edward Berthelot/Getty Images

Olimpia Baez deslumbra en New York Fashion Week

La joven ha comenzado a forjar una imagen en la que la frescura de su edad ha sabido convivir con la esencia clásica y elegante de la firma de su familia. Durante el desfile de otoño-invierno 2026, Olimpia deslumbró al mundo al apostar por un vestido rojo ceñido al cuerpo con botones de tela al frente y drapeado, el cual no solo la dotó de presencia y refinamiento, sino que también dejó claro su gusto por la moda, pues la pieza fue acompañada por un par de stilettos de ante con el que reafirmó su estilo y referencia a la casa de moda de Carolina Herrera.

Por supuesto que esta aparición le ha valido un reconocimiento internacional gracias a su estética, que no solo ha involucrado colores distintivos de la marca, sino que también logra un equilibrio entre la modernidad y la elegancia que ya la dota del título como la próxima fashion icon de la marca.

Formación y futuro en la moda

Olimpia no es solamente la nieta de una famosa diseñadora, pues ha enfocado sus pasos en profundizar su relación con esta industria independientemente del respaldo de su apellido.

Luego de concluir su educación básica en un exclusivo colegio en Moraleja y alcanzar la mayoría de edad, Olimpia se mudó a París para estudiar Diseño y Moda. Posteriormente, se trasladaría a Nueva York, una de las grandes capitales de la moda, para empaparse un poco más de la industria y el mundo profesional de la mano de su abuela. Algunas publicaciones españolas han señalado que la joven está realizando prácticas o colaboraciones de forma directa con la casa Carolina Herrera, aunque no existe información confirmada al respecto.

Olimpia Báez Herrera no solo representa una nueva generación en el legado de su abuela, Carolina Herrera, apostando por la tradición y la modernidad, sino que también ha dado un salto significativo, haciendo que su presencia en la industria comience a tener notoriedad gracias a su impecable estilo, con el cual se perfila para hacer el nuevo fashion icon de una de las casas de moda más importantes del mundo.