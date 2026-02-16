El príncipe William llevaba años luchando para expulsar al ex príncipe Andrés de la Familia Real: “Quería que desapareciera”

Fue en octubre de 2025 cuando el rey Carlos III decidió quitarle los títulos reales y privilegios a su hermano, Andrés Mountbatten-Windsor por sus vínculos con el criminal Jeffrey Epstein; sin embargo, el príncipe William ya había luchado desde hace años para que esto ocurriera.

El periodista Russell Myers revela la postura del príncipe de Gales hacia su tío en su nuevo libro, ‘William and Catherine: The Monarchy’s New Era: The Inside Story’, que se publicará el próximo 10 de marzo.

El príncipe William quería que su tío, el ex príncipe Andrés, saliera de la Familia Real desde hace años

En un extracto del libro publicado por The Mirror, Myers escribe que el príncipe William habló con su padre, el rey Carlos III, tras la entrevista de Andrés en 2019 con la BBC sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein, pidiendo a Carlos y a la fallecida reina Isabel II que actuaran.

Una fuente dijo: “Una vez que entiendes que todo lo que ocurre aquí y ahora, afecta todo en el futuro, el futuro de William, es muy fácil ponerte en su lugar. Nunca le gustó mucho su tío y quería que desapareciera inmediatamente antes de que la podredumbre empeorara”.

“La opinión de William era que Andrés se metió en todo el lío, así que debería quedarse a su suerte para arreglarlo lejos de la familia”, añadió la fuente.

El príncipe William quería que su tío, el ex príncipe Andrés, saliera de la Familia Real desde hace años Chris Jackson/Getty Images

Las consecuencias del escándalo del ex príncipe Andrés para el príncipe William

Andrés se retiró de su papel público en la realeza tras su entrevista que acaparó titulares; sin embargo, continuó acompañando a la realeza en eventos familiares como salidas navideñas a la iglesia y funerales.

Una fuente palaciega cercana al príncipe William dijo: “El príncipe de Gales estaba convencido de que todo el episodio nunca desaparecería y, a pesar de cómo pudieran sentirse otros, no había absolutamente ningún beneficio en que Andrés estuviera protegido. Su opinión era cristalina: Andrés no debería estar cerca de la familia bajo ninguna circunstancia, ni por asociación, ni en eventos familiares, en ningún lugar”.

“Cada vez que había una nueva revelación, que nadie sabía cuándo iba a llegar ni cuál sería la siguiente, era una mancha para toda la familia”, continuó la fuente.

Mientras la reina Isabel intentaba proteger a su hijo y el rey Carlos parecía seguir los deseos de su madre, el rey despojó a su hermano de sus títulos y honores reales en octubre de 2025 en medio de nuevas críticas.

