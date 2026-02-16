Los 8 diseños de uñas inspirados en los looks de Margot Robbie en Cumbres Borrascosas

La estética visual de Cumbres Borrascosas, protagonizada por la actriz Margot Robbie, se caracteriza por su estilo clásico gótico con un toque de romanticismo, mezclados con vestidos de alta costura de brillo intenso en piezas de color rojo, blanco y negro.

Por otra parte, para la promoción de la película, Margot apostó por prendas con corsés, siluetas victorianas y telas de terciopelo que refuerza esa estética victoriana, gótica y romántica de la película.

Esa misma estética, se traslada al micure, creando diseños de uñas glamurosas, modernas y sofisticadas que son perfectas para la primavera, pues se adaptan a las tendencias del 2026.

Te podría interesar: Del rosa al azul: Los 6 tonos pastel que lucen sofisticados y elegantes con el efecto soft chrome

Diseños de uñas inspirados en la estética de Margot Robbie en Cumbres Borrascosas

Desde tonos joya, diseños de encaje, cristales y efectos terciopelo, las uñas se adaptan a las tendencias para unirse a la estética gótica y romántica de Cumbres Borrascosas.

Uñas de encaje

Si quieres un look romántico victoriano sin exceso de drama, este diseño inspirado en el vestido de encaje de Margot Robbie es ideal: base nude lechosa y delicados detalles blancos que evocan encaje bordado con elegancia sutil.

Rosas victorianas

Sobre una base marfil pulida con acentos rojo intenso en forma de rosas crea un contraste dramático y sofisticado; dibújalas sobre blanco lechoso con delicados detalles dorados que crean un hermoso contraste entre el blanco y el rojo.

Verde oliva minimalista

El verde forma parte de la estética de cumbres borrascosas por sus paisajes, y Margot Robbie lo ha llevado en sus looks de promoción, al llevarlo con un efecto cat eye, no solo brilla con delicadeza, también luce elegante y sofisticado con sus detalles minimalistas en color dorado.

Terciopelo rojo

Un vestido rojo intenso y estructurado exige uñas a la altura: el efecto velvet magnético en tono rubí profundo aporta dramatismo, movimiento y una profundidad luminosa casi líquida que luce de maravilla con detalles en dorado.

Negro con cristales

Un look negro minimalista se transforma con un toque de cristales, y estas uñas replican ese mismo contraste impactante de los looks total black de Margot Robbie durante la promoción de Cumbres Borrascosas.

Uñas iridiscentes

Una base rosa translúcida con efecto iridiscente o chrome perlado crea un brillo sutil que cambia con la luz, sin decoraciones extra: todo está en ese acabado luminoso que parece surgir desde dentro.

Black lace

El encaje, tanto en el look como en las uñas inspiradas en Cumbres Borrascosas, se ve preciso y audaz, más que delicado: no son negras clásicas, son auténticas uñas statement.

Bicolor en blanco y negro

Un contraste blanco y negro impecable, limpio y estructurado, que transmite la misma elegancia precisa y sin excesos que el vestuario de la actriz en la adaptación cinematográfica.

Patrón floral

Base translúcida con flores que evocan la belleza de la era victoriana sobre la piel, realza la belleza natural de las uñas con un diseño completamente elegante y sofisticado que no pasa desapercibido.

La estética de Margot Robbie en Cumbres Borrascosas demuestra que el romanticismo oscuro nunca pasa de moda y está llena de elegancia y sofisticación.

