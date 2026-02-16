Christian Lee Hutson: ¿Quién es el músico con el que Maya Hawke se casó en San Valentín junto a compañeros de Stranger Things?

Maya Hawke, reconocida por su papel en Stranger Things y heredera del talento de Ethan Hawke y Uma Thurman, se dio el “sí, quiero” con el músico Christian Lee Hutson el pasado 14 de febrero en la emblemática iglesia St. George’s Episcopal Church, en Manhattan.

Maya de 27 años y Christian de 35, se conocieron en 2021, pero no fue hasta principios del 2022 que hicieron oficial su relación, y luego de tres años juntos, decidieron pasar por el altar, acompañados de familiares y amigos.

¿Cómo fue la boda de Maya Hawke y Christian Lee Hutson?

Tras la ceremonia, los recién casados celebraron con sus invitados en el exclusivo club The Players, en Nueva York, donde continuaron la fiesta en un ambiente más íntimo y alejado de los reflectores.

Pues al llegar a la iglesia St. George’s Episcopal Church, Maya fue vista con su deslumbrante vestido de novia por las calles de Nueva York, mientras su ahora esposo, Christian, lució un traje con chaleco clásico, en blanco y negro, con pajarita.

Además de Ethan Hawke y Uma Thurman, entre los invitados estaban los actores de ‘Stranger Things’ Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton y Joe Keery, así como Iris Apatow y su novio Sam Nivola.

Maya Hawke y Christian Lee Hutson Noam Galai/Getty Images for Tibet House US

¿Quién es Christian Lee Hutson, esposo de Maya Hawke?

Christian Lee Hutson es un cantautor estadounidense nacido el 5 de noviembre de 1990 en Kansas City y criado en Los Ángeles. Destaca por su estilo folk y rock de autor, con letras introspectivas y melancólicas que le han dado reconocimiento en la escena indie.

Comenzó su trayectoria como parte del dúo The Driftwood Singers, donde exploró un sonido country-folk de raíces tradicionales, antes de iniciar su carrera en solitario y consolidar con los años una voz propia como compositor.

En 2021, Christian se incorporó a la banda de Maya como bajista, y su afinidad artística se fue transformando en una relación personal que, con el tiempo, desembocó en compromiso y el más reciente matrimonio.

Ambos han colaborado en el desarrollo de la carrera musical de Maya, incluida la etapa en torno a su álbum Chaos Angel (2024), en el que la química creativa entre los dos se hizo aún más evidente.

