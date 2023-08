El excéntrico estilo de Maya Hawke que nos hace recordar al de su madre Uma Thurman

Maya Hawke es una de las actrices del momento que más ha llamado la atención, gracias a su papel de Robin en la serie de Netfllix, Stranger Things. Sin embargo, el excéntrico estilo de la hija de Ethan Hawke nos ha hecho recordar también al de su madre, la talentosa Uma Thurman.

A sus 25 años, la joven actriz ya ha tenido la oportunidad de ser cantante y también influencer, pero es en la moda y la actuación en donde más ha destacado. Así pues, su manera de vestir y su porte nos hacen remontarnos a la protagonista de Kill Bill, lo cual repasamos a continuación.

Maya Hawke y Uma Thurman

Si todavía no te has dado cuenta de su gran parecido físico, pues te sorprenderás más al saber que no solo eso tienen en común, sino que también tienen un estilo muy singular y hasta parecido en algunas ocasiones.

Una característica de la joven promesa de Hollywood son sus arriesgados looks en varias presentaciones o alfombras, ya que al igual que su madre, tampoco le tiene miedo a experimentar y vestir con cuanto outfit se le ocurra. Desde atuendos muy aesthetic, hasta un sexy vestido con pronunciado escote.

Maya Hawke demostró con este look el gran parecido con el personaje que interpretó Uma Thurman en Pulp Fiction Especial

Por ejemplo, en una alfombra roja de Venecia en 2020, Maya Hawke deslumbró con un vestido Atelier Versace y su corto cabello arriba de los hombros. Este peinado, en particular, generó que los fans la compararan con el personaje que interpretó Uma Thurman en Pulp Fiction.

Tanto Maya Hawke como Uma Thurman suelen combinar sus outfits entre sí Andrew H. Walker/Getty Images

Pero desde antes, es evidente que comparten estilo y el mismo porte. En la foto de arriba, tomada en 2017, podemos ver como ambas combinaban muy bien sus outfits y estaban en completa sintonía uno con el de la otra.

Asimismo, Uma Thurman siempre se ha caracterizado por impregnarle su personalidad a casi cualquier atuendo que luce, haciendo que en automático se adueñe de él, y al parecer esta cualidad también se la heredó a su hija Maya.

Ambas comparten no solo un gran parecido físico, sino también el mismo porte y enigmático estilo Especial

Además, lo que madre e hija comparten es esa personalidad enigmática y seductora, lo que se ve reflejada en el estilo de la estrella en ascenso. Tanto Maya como Uma, tienen ciertos gestos y una mirada que nos remonta, por ejemplo, a los años de juventud de la protagonista de Kill Bill.