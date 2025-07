3 peinados bonitos para una graduación que son sofisticados y resaltarán tu maquillaje

La temporada de graduaciones 2025 ya está aquí, y es cuando comienzan a fluir numerosas inspiraciones para conseguir un beauty look que combine la elegancia con la sobriedad que este tipo de eventos requieren. En el caso de las cabelleras, hay 3 peinados que son ideales gracias a que son bonitos, fáciles de hacer y además no opacan el makeup.

De pelo suelto a recogido: 3 peinados sencillos pero elegantes para una graduación

1. Moño estilo messy con cortinas al frente

En casos donde no exista una etiqueta rigurosa, pero aun así quieras sujetar tu cabello para darle un aire sofisticado a tu atuendo, los moños desenfadados son perfectos para estilizar tu melena en actos académicos. Esto ya que combinan el poder de un chongo tradicional, pero en una versión jovial que favorece a los peinados para graduación.

El secreto radica en sujetar tu melena con suavidad para darle la apariencia messy, y potenciarla dejando un par de cortinas cayendo sobre tu frente. Para las mujeres con fleco recto o curtain bangs, este peinado especialmente recomendable.

Los moños efecto messy son una excelente opción de peinado para mujeres con flequillo de cortina Instagram. @kendalljenner

2. Lacio perfecto con diadema al natural

Si por el contrario prefieres llevar el pelo suelto, entonces los lacios impecables podrían ser lo que estás buscando para verte arreglada en tu graduación. Y es que por excelencia, esta textura capilar es un acierto rotundo cuando se trata de afinar el rostro y controlar las melenas rebeldes.

Para elevar un poco más esta versión, crea una especie de diadema con tu propio cabello. Esto se consigue al unificar dos mechones por debajo del lacio y pulirlos para que sea casi imperceptible, lo que a su vez destacará aun más tu makeup de ojos.

El pelo lacio es una apuesta infalible para elevar la elegancia en los looks de graduación Getty Archivo

3. Spike bun con efecto lifting

Que el clean look siga siendo tan popular no es coincidencia, pues en realidad se trata de un estilo que no falla al momento de rejuvenecer el rostro con sutileza. Es aquí cuando ganan relevancia los moños estilo modelo, que son una puesta segura para una graduación o ceremonia de clausura.

Por su apariencia prolija en la parte superior y cómo direcciona el pelo hacia la zona alta, se crea un efecto lifting que desvanece al instante las líneas de expresión, mientras que para darle un toque único, basta con tomar un par de mechones y envolverlos para hacer “piquitos”. Y listo, con solo este detalle le puedes dar la vuelta a un peinado que podría parecer aburrido.

Los spike buns son una excelente opción de peinados para graduación gracias a su elegancia Instagram. @selenagomez

Sin importar cuál de estos 3 peinados para graduaciones 2025 elijas, es garantía que irradiarás estilo durante la ceremonia y fiesta de clausura, pues todas son alternativas sofisticadas y están entre las tendencias capilares imperdibles para verano. ¿Cuál crees que va mejor contigo?