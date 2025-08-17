Las confesiones que Jennifer Aniston y Gwyneth Paltrow se hacen sobre su ex Brad Pitt

Antes de que Jennifer Aniston se casara con Brad Pitt el 29 de julio del 2000, la actriz Gwyneth Paltrow estuvo comprometida con el actor por algunos meses entre 1996 y 1997, y ambas se han hecho confidencias sobre sus respectivas experiencias con el actor.

Jennifer y Gwyneth son un claro ejemplo de que sí puedes ser amiga de la ex de tu pareja, pues ellas han sido amigas desde hace 30 años.

Jennifer Aniston y Gwyneth Paltrow hablan sobre su ex Brad Pitt

Durante una entrevista con Vanity Fair, Jennifer confesó que suele hablar con Gwyneth sobre Brad y cómo lograron sanar sus corazones luego de que terminaran sus respectivas relaciones.

“Oh, por supuesto. ¿Cómo no hacerlo? Somos chicas”.

La actriz incluso recordó durante la entrevista cómo le afectó su separación de Brad hace 20 años: “fue uno de mis momentos más vulnerables”. Y agregó sobre Paltrow: “Irónicamente, fui a la fiesta de compromiso de ella y Brad”.

Sin embargo, Brad no es el tema principal de las conversaciones de estas famosas actrices, Aniston asegura que suelen compartir consejos sobre bienestar.

“Siempre nos intercambiamos consejos: '¿Qué estás haciendo para esto? ¿Qué estás haciendo para aquello? ¿Tienes un nuevo médico para eso?’”, reveló Aniston.

¿Cuándo comenzó la amistad de Jennifer Aniston y Gwyneth Paltrow?

Aniston y Paltrow se conocieron en 1996, cuando la segunda se encontraba trabajando en el rodaje de la película ‘Mi desconocido amigo’ junto a su compañero de Friends, David Schwimmer, que en la serie interpretaba a Ross, el interés romántico de Aniston.

Jennifer Aniston sobre su rompimiento de Brad Pitt

Jennifer también habló de cómo se sintió cuando Brad la dejó por Angelina Jolie, y lo mucho que le afectó la cobertura mediática.

“Era una lectura muy jugosa para la gente. Si no tenían telenovelas, tenían los tabloides. Es una pena que tuviera que suceder, pero sucedió. Y vaya si me lo tomé como algo personal. No tenía la fortaleza suficiente para no verme afectada. Somos seres humanos, aunque algunas personas no quieran creerlo. Piensan: ‘Tú te metiste en esto, así que aguántate’. Pero realmente no me metí en eso”.

