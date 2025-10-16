El secreto antienvejecimiento de Vera Wang que puedes aplicar desde hoy si estás en tus 50

A sus 76 años, Vera Wang sigue siendo sinónimo de elegancia, disciplina y vitalidad. La icónica diseñadora, conocida por transformar el mundo de los vestidos de novia, volvió a sorprender al público al revelar su secreto para mantenerse tan llena de energía. Y aunque muchos podrían pensar en tratamientos extracostosos o rutinas imposibles, su fórmula es más sencilla (y poderosa) de lo que parece: mantenerse activa y amar lo que hace.

El trabajo como fuente de energía y juventud

Durante su aparición en la 19.ª Gala Anual DKMS en Nueva York, Wang explicó que su “antídoto” contra el paso del tiempo ha sido mantenerse involucrada con pasión en su trabajo.

“Creo que trabajar duro es una gran herramienta”, confesó. “Te mantiene comprometido mental y físicamente. Te mantiene en movimiento”.

Para la diseñadora, la clave está en mantenerse ocupada con propósito, algo que le ha permitido no solo seguir vigente en la industria, sino también conservar un espíritu joven. La creatividad, la constancia y la curiosidad son, en sus palabras, los verdaderos motores de su bienestar.

Una rutina flexible pero constante

Aunque admite no tener “rituales de belleza no negociables”, Vera sí procura mantenerse en movimiento. “Me gusta hacer ejercicio cuando puedo”, confesó la diseñadora. “Me gusta hacer ejercicio cuando puedo. Mi agenda es muy ocupada, pero el trabajo mismo es una forma de entrenamiento”.

Vera Wang durante The DKMS 19th Annual Gala 2025 en Nueva York. Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Su enfoque va más allá de la apariencia física: se trata de cuidar su cuerpo desde la funcionalidad, manteniendo la mente activa y el cuerpo ágil.

Esa naturalidad también se refleja en su actitud hacia el paso del tiempo; para ella, los cumpleaños no son motivo de ansiedad o tristeza, sino de celebración. “Si llegas a esta etapa, tienes suerte. Así que celébralo”, declaró con optimismo.

Lecciones de belleza que puedes aplicar para siempre sentirte joven

Más allá de su éxito profesional, el ejemplo de Vera Wang deja una enseñanza clara: la juventud es una actitud. Incorporar sus hábitos puede hacer una gran diferencia en tu vida, especialmente si estás rondando los 50.

Encuentra algo que te apasione y te mantenga motivada física y mentalmente; realiza ejercicio moderado, sin presión, pero que te permita estar en movimiento: puede ser caminar, bailar o practicar yoga; ten una correcta higiene del sueño, descansa lo suficiente y come bien, priorizando alimentos frescos y la hidratación; celebra cada año como una nueva oportunidad; esto ayuda a mantener una visión positiva y saludable de la vida.

Lejos de secretos imposibles, Vera Wang demuestra que el verdadero elixir de la juventud eterna está en la pasión con la que hagas tus labores, el movimiento y la actitud ante la vida. Su testimonio nos invita a replantearnos la idea del envejecimiento para ya no verlo como algo aterrador, sino como una etapa para disfrutar, crear y celebrar la experiencia.