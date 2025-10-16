La triste confesión de Keith Urban: “Mi vida en las giras era solitaria y miserable”, antes de su divorcio de Nicole Kidman

Keith Urban, el cantante de country que heredó escenarios y coros, acaba de abrir una ventana a lo más íntimo de su vida. En un adelanto de su nuevo show musical The Road, que se estrena el 19 de octubre, Urban hizo una confesión que mezcla agotamiento, nostalgia y honestidad brutal; su vida en las giras era “solitaria y miserable”.

No es fácil imaginar que detrás de luces brillantes, ovaciones y alfombras rojas haya madrugadas en autobuses, noches sin dormir y un corazón que extraña a quienes más quieres. Keith lo describió así; “Cuando despiertas en un autobús de gira a las 3:30 de la mañana, enfermo como un perro, estás en medio de la nada, tienes que hacer tu quinto show esa noche… no has dormido, extrañas a tus amigos, extrañas a tu familia, y estás completamente solo, miserable y enfermo y te preguntas: ‘¿Por qué estoy haciendo esto?’”.

Ese “¿por qué lo hago?” lo formula uno de los grandes retos de la música: el de amar algo que a veces te consume. Keith dice que la única respuesta puede ser: “Porque esto es para lo que nací”.

¿Por qué se divorciaron Keith Urban y Nicole Kidman?

Estas declaraciones llegan justo semanas antes de que se hiciera público su separación de Nicole Kidman, con quien estuvo casado por 19 años.

Fuentes cercanas al matrimonio señalan que la distancia física y emocional entre ambos había crecido, en parte por los compromisos profesionales: Keith estaba en gira, Nicole trabajando en distintos proyectos.

La realidad detrás del glamour

Keith no habla de esto para victimizarse, sino para mostrar lo que pocos vemos: lo que cuesta vivir de lo que amas. Detrás de cada puesta en escena, hay noches sin descanso; detrás de cada canción, hay un desequilibrio que muchas veces pesa más de lo que brilla el escenario.

Además, confiesa cómo la alegría de encontrarse con el público puede venir acompañada por el dolor de estar lejos de casa, de extrañar los momentos simples, de sentir que parte de tu vida transcurre en hoteles y aeropuertos.

Divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban Getty Images

¿Qué significa esto para su relación?

Si bien Keith no ha dicho que estas confesiones sean la causa directa del divorcio, se entiende que este sentir acumulado pudo haber sido un peso enorme. Estar “solamente miserable” no necesariamente termina una relación, pero sí puede erosionar la cercanía, el diálogo, la comprensión mutua.

Nicole Kidman presentó la solicitud de divorcio el 30 de septiembre de 2025, citando diferencias irreconciliables.

Al final, la confesión de Keith Urban nos recuerda que la vida de artista no siempre es esplendor. Las giras, los escenarios, los premios, no disminuyen el precio de estar lejos de quienes quieres.

Pero también demuestra algo poderoso; que en su dolor está la honestidad. En ese “¿por qué lo hago?” late alguien que ama lo que hace, incluso cuando suelta pausas de soledad. Y a veces, reconocer lo que duele es el primer paso para reconstruir, sanar o empezar de nuevo.

