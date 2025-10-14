¿Confirmó la relación? Katy Perry hace extraño comentario haciendo alusión a su nuevo romance con Justin Trudeau

Katy Perry está en boca de todos nuevamente y una vez más es gracias a las especulaciones de su nuevo romance. Durante una de sus presentaciones en Londres, donde se encuentra realizando “The Lifetimes Tour”, la cantante estadounidense sorprendió al público con una frase que, si bien emitió en forma de “broma”, muchos tomaron como una “confesión” sobre su situación sentimental actual.

La frase que encendió los rumores

Apenas un día después de la filtración de las fotos en las que se le puede apreciar sobre un yate en actitud cariñosa con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, un fanático del público le propuso matrimonio a la intérprete de “Teenage Dream”. Fiel a su humor sarcástico, Katy respondió: “Ojalá me lo hubieras pedido hace 48 horas”.

Aunque pareció una broma al azar, la coincidencia temporal con lo ocurrido el fin de semana pasado en California encendió las redes sociales.

La artista de 40 años, quien estuvo comprometida con Orlando Bloom, continuó diciendo entre risas: “Con razón me enamoro de los ingleses todo el tiempo… pero ya no”. ¿Broma inocente o una indirecta a su ex?

La realidad es que la cantante expresó este comentario luego de ver el ambiente que el público inglés demostraba en el concierto.

Un romance en puerta

Los rumores sobre Katy y Justin comenzaron hace meses, cuando ambos fueron vistos cenando juntos en un lujoso restaurante en Montreal durante la gira de la cantante por Canadá. Testigos aseguraron que, a pesar de que no hubo muestras evidentes de afecto, la química entre ambos era palpable y notoria; pocos días después, el ex primer ministro fue visto entre el público en uno de sus conciertos.

Sin embargo, las imágenes recientes desveladas por “The Daily Mail”, en las que la cantante y el político salen en actitud amorosa sobre un yate, confirmaron lo que muchos sospechaban: que entre la estrella pop y el exmandatario había algo más que una amistad cercana.

Cómo surgió la conexión

Según fuentes cercanas recopiladas por diversos medios, entre ellos “E! News”,

Katy y Justin se conocieron hace varios años en un evento benéfico. Ambos comparten causas filantrópicas y una fuerte preocupación por el medio ambiente, temas que habrían sido el punto de encuentro entre ambos.

Hasta el momento, la expareja de Katy, el actor británico Orlando Bloom, no se ha pronunciado respecto a la nueva relación de la madre de su segunda hija y, según comparte el mismo medio, el actor podría apoyar esta relación debido a su reacción luego de que un sitio publicara una nota satírica sobre una supuesta cena suya con Angela Merkel, donde el actor comentó con emojis de aplauso.

Aunque el comentario de Katy Perry en Londres no fue una confirmación oficial, sí bastó para alimentar la narrativa de que algo ocurre entre ella y Justin Trudeau. Sea una coincidencia o una indirecta, lo cierto es que Perry sigue triunfando con su tour mundial.