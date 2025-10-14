Suscríbete
Entretenimiento

¿Confirmó la relación? Katy Perry hace extraño comentario haciendo alusión a su nuevo romance con Justin Trudeau

La cantante expresó una frase que muchos fans interpretaron como una referencia hacia las especulaciones de su romance con el ex primer ministro.

October 14, 2025 • 
Lily Carmona
¿Confirmó la relación Katy Perry hace extraño comentario haciendo alusión a su nuevo romance con Justin Trudeau.png

La cantante sorprendió a su público inglés tras impactante comentario.

Getty Images

Katy Perry está en boca de todos nuevamente y una vez más es gracias a las especulaciones de su nuevo romance. Durante una de sus presentaciones en Londres, donde se encuentra realizando “The Lifetimes Tour”, la cantante estadounidense sorprendió al público con una frase que, si bien emitió en forma de “broma”, muchos tomaron como una “confesión” sobre su situación sentimental actual.

La frase que encendió los rumores

Apenas un día después de la filtración de las fotos en las que se le puede apreciar sobre un yate en actitud cariñosa con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, un fanático del público le propuso matrimonio a la intérprete de “Teenage Dream”. Fiel a su humor sarcástico, Katy respondió: “Ojalá me lo hubieras pedido hace 48 horas”.

Aunque pareció una broma al azar, la coincidencia temporal con lo ocurrido el fin de semana pasado en California encendió las redes sociales.

La artista de 40 años, quien estuvo comprometida con Orlando Bloom, continuó diciendo entre risas: “Con razón me enamoro de los ingleses todo el tiempo… pero ya no”. ¿Broma inocente o una indirecta a su ex?

La realidad es que la cantante expresó este comentario luego de ver el ambiente que el público inglés demostraba en el concierto.

Un romance en puerta

Los rumores sobre Katy y Justin comenzaron hace meses, cuando ambos fueron vistos cenando juntos en un lujoso restaurante en Montreal durante la gira de la cantante por Canadá. Testigos aseguraron que, a pesar de que no hubo muestras evidentes de afecto, la química entre ambos era palpable y notoria; pocos días después, el ex primer ministro fue visto entre el público en uno de sus conciertos.

Sin embargo, las imágenes recientes desveladas por “The Daily Mail”, en las que la cantante y el político salen en actitud amorosa sobre un yate, confirmaron lo que muchos sospechaban: que entre la estrella pop y el exmandatario había algo más que una amistad cercana.

Cómo surgió la conexión

Según fuentes cercanas recopiladas por diversos medios, entre ellos “E! News”,
Katy y Justin se conocieron hace varios años en un evento benéfico. Ambos comparten causas filantrópicas y una fuerte preocupación por el medio ambiente, temas que habrían sido el punto de encuentro entre ambos.

Hasta el momento, la expareja de Katy, el actor británico Orlando Bloom, no se ha pronunciado respecto a la nueva relación de la madre de su segunda hija y, según comparte el mismo medio, el actor podría apoyar esta relación debido a su reacción luego de que un sitio publicara una nota satírica sobre una supuesta cena suya con Angela Merkel, donde el actor comentó con emojis de aplauso.

Aunque el comentario de Katy Perry en Londres no fue una confirmación oficial, sí bastó para alimentar la narrativa de que algo ocurre entre ella y Justin Trudeau. Sea una coincidencia o una indirecta, lo cierto es que Perry sigue triunfando con su tour mundial.

No te pierdas
Ariana Grande boda.jpg
Entretenimiento
Cómo fue la historia de amor de Ariana Grande y Dalton Gomez que terminó en divorcio millonario
Se confirma el millonario costo que pagará Ariana Grande a Dalton Gomez. La pareja estuvo casada dos años y en septimebre del año pasado habían iniciado los trámites de divorcio
March 20, 2024
 · 
Beatriz Velasco
Entretenimiento
Robert Downey Jr.: su trágica historia y su éxito en Hollywood
March 11, 2024

katy perry Justin Trudeau
Lily Carmona
Relacionado
¡Baby royal en camino! El príncipe Mateen de Brunéi y Anisha Rosnah anuncian que serán papás por primera vez.png
Realeza
¡Baby royal en camino! El príncipe Mateen de Brunéi y Anisha Rosnah anuncian que serán papás por primera vez
October 14, 2025
 · 
Lily Carmona
Saint Laurent: Photocall - Paris Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2026
Entretenimiento
Madonna conmueve a sus fans con una emotiva felicitación a Lourdes León en su cumpleaños
October 14, 2025
 · 
Karen Luna
La carta que Al Pacino escribió a Diane Keaton tras su ruptura
Entretenimiento
La emotiva carta de amor que Al Pacino escribió a Diane Keaton tras su ruptura
October 14, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Colores de uñas para el invierno
Belleza
Los 6 colores de uñas que serán tendencia en invierno que sí estilizan y rejuvenecen las uñas
October 14, 2025
 · 
Melisa Velázquez