Suscríbete
Horóscopos

Calendario lunar de diciembre 2025: ¿cuáles son los mejores días para cortarse el pelo según las fases de la luna?

Si deseas despedir el año con un cambio de look, estos son los días de diciembre ideales para agendar tu cita en el salón de belleza y cortar tu pelo o simplemente embellecerlo.

Diciembre 01, 2025 • 
Melisa Velázquez
Los mejores días para cortarse el pelo en diciembre según las fases de la luna

Los mejores días para cortarse el pelo en diciembre según las fases de la luna

Getty Images

La temporada navideña es el pretexto ideal para hacerte un cambio de look radical y comenzar renovada el próximo año, además de lucir fantástica durante las fiestas decembrinas, el calendario lunar puede ser tu guía perfecta para darle vida a tu melena.

La energía de la luna puede influir en el cuidado de tu pelo, es por eso que desde tiempos ancestrales, el calendario lunar ha sido guía para renovar la melena, ya sea con un corte o con un tratamiento de belleza.

Te podría interesar: Las 6 fechas más poderosas de diciembre y el ritual perfecto para potenciar su energía

Fases lunares significado energia
Horóscopos
Fases lunares: desde la luna nueva hasta la llena, su nombre, energía y significado
Junio 06, 2024
 · 
Beatriz Velasco
Rituales solsticio verano 2024jpeg
Horóscopos
Solsticio de Verano 2024: celebra la magia del día más largo con rituales especiales
Junio 05, 2024
 · 
Beatriz Velasco

¿Cómo influye el calendario lunar en el corte de pelo?

La influencia lunar en nuestro pelo se relaciona con la fuerza gravitacional que ejerce la Luna sobre los líquidos del cuerpo, es por eso que muchos especialistas en astrología afirman que alinear el cuidado capilar con las fases lunares es una estrategia efectiva para mantenerlo sano, abundante y radiante.

¿Cuáles son los mejores días para cortarse el pelo en diciembre según las fases de la luna?

Consulta el calendario lunar de diciembre 2025 y elige la fecha ideal para un cambio de look, darle mantenimiento a tu melena con un tratamiento o simplemente realizarte un despunte.

Luna Llena: 5 de diciembre

Si no buscas acelerar el crecimiento, pero sí fortalecer tu pelo para prevenir la caída, lo ideal es agendar tu cita durante la luna llena, pues es esta fase, el pelo crece a un ritmo moderado, pero gana resistencia, brillo y vitalidad.

Cuarto Menguante: 11 de diciembre

Si lo que deseas es que tu pelo no crezca tan rápido para conservar el largo de tu corte por más tiempo, la fase de cuarto menguante es la más recomendable, pues durante estos días el crecimiento se vuelve más lento.

Mejores días para cortarse el pelo en agosto según el calendario lunar

Mejores días para cortarse el pelo en diciembre según el calendario lunar

Getty Images

Luna Nueva: 20 de diciembre

Esta es la fecha perfecta para revitalizar tu melena y consentirla con tratamientos que le aporten fuerza, brillo y suavidad. Puedes acudir al salón para aplicar un protocolo profesional o, si lo prefieres, mimarla en casa con una mascarilla.

Cuarto Creciente: 27 de diciembre

Esta fecha es ideal si deseas que tu melena crezca mucho más rápido y con mayor fortaleza, ya que, según la fase lunar, es el momento que favorece un crecimiento saludable y vigoroso de tu pelo.

Creas o no en la influencia de la Luna, elegir una fecha con intención puede convertirse en un impulso emocional y un gesto simbólico que te motive.

Cortes de pelo
Melisa Velázquez
Relacionado
Kate Middleton encabezará celebración navideña con una invitada de lujo una famosa actriz de Hollywood.png
Realeza
Se revela la lista de invitados reales de Kate Middleton en su concierto de villancicos, ¿los Sussex están contemplados?
Diciembre 01, 2025
 · 
Lily Carmona
Uñas navideñas con pedrería que harán brillar tu manicure con elegancia esta Navidad
Belleza
6 diseños de uñas navideñas con pedrería que harán brillar tu manicure con elegancia
Diciembre 01, 2025
 · 
Melisa Velázquez
"Landman" Season Two UK Premiere - Arrivals
Entretenimiento
Billy Bob Thornton sorprende al hablar español por primera vez y revela que vivió en México en los años 70
Diciembre 01, 2025
 · 
Fabián W. Waintal
Julia Roberts rescata uno de sus looks más icónicos de los 90
Belleza
Tintes de moda 2026: 5 mechas y balayage que arrasarán los próximos meses
Diciembre 01, 2025
 · 
Karen Luna