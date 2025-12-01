Calendario lunar de diciembre 2025: ¿cuáles son los mejores días para cortarse el pelo según las fases de la luna?

La temporada navideña es el pretexto ideal para hacerte un cambio de look radical y comenzar renovada el próximo año, además de lucir fantástica durante las fiestas decembrinas, el calendario lunar puede ser tu guía perfecta para darle vida a tu melena.

La energía de la luna puede influir en el cuidado de tu pelo, es por eso que desde tiempos ancestrales, el calendario lunar ha sido guía para renovar la melena, ya sea con un corte o con un tratamiento de belleza.

¿Cómo influye el calendario lunar en el corte de pelo?

La influencia lunar en nuestro pelo se relaciona con la fuerza gravitacional que ejerce la Luna sobre los líquidos del cuerpo, es por eso que muchos especialistas en astrología afirman que alinear el cuidado capilar con las fases lunares es una estrategia efectiva para mantenerlo sano, abundante y radiante.

¿Cuáles son los mejores días para cortarse el pelo en diciembre según las fases de la luna?

Consulta el calendario lunar de diciembre 2025 y elige la fecha ideal para un cambio de look, darle mantenimiento a tu melena con un tratamiento o simplemente realizarte un despunte.

Luna Llena: 5 de diciembre

Si no buscas acelerar el crecimiento, pero sí fortalecer tu pelo para prevenir la caída, lo ideal es agendar tu cita durante la luna llena, pues es esta fase, el pelo crece a un ritmo moderado, pero gana resistencia, brillo y vitalidad.

Cuarto Menguante: 11 de diciembre

Si lo que deseas es que tu pelo no crezca tan rápido para conservar el largo de tu corte por más tiempo, la fase de cuarto menguante es la más recomendable, pues durante estos días el crecimiento se vuelve más lento.

Mejores días para cortarse el pelo en diciembre según el calendario lunar Getty Images

Luna Nueva: 20 de diciembre

Esta es la fecha perfecta para revitalizar tu melena y consentirla con tratamientos que le aporten fuerza, brillo y suavidad. Puedes acudir al salón para aplicar un protocolo profesional o, si lo prefieres, mimarla en casa con una mascarilla.

Cuarto Creciente: 27 de diciembre

Esta fecha es ideal si deseas que tu melena crezca mucho más rápido y con mayor fortaleza, ya que, según la fase lunar, es el momento que favorece un crecimiento saludable y vigoroso de tu pelo.

Creas o no en la influencia de la Luna, elegir una fecha con intención puede convertirse en un impulso emocional y un gesto simbólico que te motive.

