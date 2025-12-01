Tintes de moda 2026: 5 mechas y balayage que arrasarán los próximos meses.

Si 2025 fue el año de los tonos cálidos y naturales, 2026 llega con una vibra más luminosa, fresca y pensada para darle movimiento al pelo sin perder ese efecto “me arreglé, pero sin esfuerzo”. Las mechas o el balayage seguirán siendo protagonistas, pero con acabados más suaves, personalizados y mucho más pensados para favorecer la piel.
Aquí te cuento los cinco estilos que vienen con fuerza y que ya están pidiendo cita en los salones.
1. Mechas “Sunrise Glow”
Este estilo ilumina el pelo con destellos cálidos muy finos, inspirados en los colores de un amanecer suave. No es rubio dorado ni cobrizo, básicamente es una mezcla sutil con esa vibra cálida que favorece sin convertirse en cobriza o naranja.
2. Balayage “Soft Cloud”
Imagina un efecto difuminado que no tiene líneas marcadas y que deja el cabello con una luz suave, como si la iluminación viniera de adentro. Este balayage en tonos beige frío y arena clara será ideal para quienes buscan un look limpio, moderno y fácil de mantener.
3. Mechas “Honey Veil”
Las clásicas mechas miel vuelven, pero renovadas y es que en 2026 se llevan más finas, más estratégicas o colocadas alrededor del rostro para un efecto velo que suaviza las facciones. Son perfectas para quienes quieren iluminar sin aclarar demasiado.
4. Balayage castaño iluminado
Esta tendencia apunta a un castaño profundo con reflejos cálidos, casi imperceptibles, que dan dimensión sin que el cabello pierda su base oscura. Es una opción elegante, sofisticada y muy fácil de retocar.
5. Mechas “Iced Toffee”
Este estilo mezcla los tonos fríos con los cálidos de forma equilibrada consiguiendo un beige frío con destellos toffee suaves. Es ideal para quienes no quieren verse demasiado cenizas ni demasiado doradas porque funciona muy bien en rubias y castañas claras que buscan un look de invierno luminoso.
¿Cuál elegir según tu estilo?
¡Si quieres algo muy natural, ve por el Soft Cloud o el castaño iluminado! Si prefieres un toque cálido y favorecedor, elige Honey Veil o Sunrise Glow, pero si eres de looks más modernos, Iced Toffee será tu match perfecto. Este 2026 viene con propuestas que apuestan por la suavidad, pelo lo más importante es ser fiel a tu estilo.