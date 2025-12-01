Suscríbete
Belleza

7 uñas navideñas elegantes que son más elegantes que el manicure rojo

A veces sentimos que la Navidad nos empuja directo al esmalte rojo… y sí, es hermoso, pero también es totalmente válido querer algo diferente.

Diciembre 01, 2025 • 
Karen Luna
Captura de pantalla 2025-12-01 a la(s) 11.52.08 a.m..png

7 uñas navideñas elegantes que son más elegantes que el manicure rojo

Instagram/@nailsbygh

Si este año quieres que tus manos se vean navideñas pero sin caer en lo típico, te entiendo perfecto. A veces el rojo se siente demasiado obvio, y lo que buscamos es un look que diga “Navidad”, pero con un aire más moderno, delicado y fashionista. Estas siete propuestas elevan cualquier outfit decembrino sin necesidad de usar el tono clásico.

También puedes leer:
uñas perla
Belleza
6 diseños de uñas cortas con brillo elegante (sin caer en lo exagerado)
Junio 20, 2025
 · 
Alondra Alvarez
Flo pelo pob.png
Belleza
5 cortes bob que disimulan papada y que rejuvenecen a los 50 o 60
Junio 19, 2025
 · 
Karen Luna

1. Uñas latte navideñas (beige cálido con microbrillo)

El tono latte, ese beige cremosito y suave, se volvió el favorito del año. Para Navidad, la clave es añadir microbrillo translúcido que casi no se nota, pero que a la luz se ve mágico. Es sutil, pulido y muy sofisticado.

2. Manicure blanco satinado estilo “nieve suave”

No es blanco puro ni blanco tiza: es un blanco satinado, con un acabado sedoso que recuerda la nieve recién caída. Se ve limpio, elegante y combina increíble con looks invernales.

3. Uñas verde oliva elegante

El verde navideño puede ser demasiado intenso, pero el oliva profundo tiene un aire más fashion. Luce discreto, moderno y perfecto para quienes aman un toque de color, pero sin exagerar.

4. Nude rosado con efecto “halo”

Este es perfecto si te gustan los tonos naturales, pero quieres algo especial. El efecto halo, con un brillo difuminado al centro de la uña, da un acabado suave, romántico y muy actual sin necesidad de glitter.

5. Gris perla minimalista

El gris perla es una joya oculta: elegante, frío y muy chic. Queda perfecto con anillos plateados y outfits navideños monocromáticos.

6. Dorado “soft foil”

No es glitter, no es metálico intenso. Es un dorado foil suave, aplicado en zonas muy pequeñas —como esquinas o bordes— para dar un acabado artístico y moderno. Es festivo sin ser exagerado.

7. Chocolate glossy

El tono chocolate brillante se volvió tendencia este otoño-invierno, y en Navidad funciona de maravilla. Es cálido, lujoso y distinto al típico rojo. Además, combina increíble con labios nude y maquillaje dorado.

También puedes leer
uñas-en-tendencia-2024 2.jpeg
Belleza
Los mejores 5 diseños de uñas para lucir en la oficina
Mayo 03, 2025
 · 
Leslie Santana
uñas french
Belleza
Los 5 diseños de uñas cortas en tonos nude ideales para lucir unas manos rejuvenecidas y elegantes
Abril 30, 2025
 · 
Shareni Pastrana

Si buscas un look navideño, moderno y elegante, cualquiera de estas opciones elevará tu manicure sin depender del clásico rojo. Aquí la clave es elegir tonos suaves, texturas sutiles y acabados que se vean limpios, frescos y con ese encanto invernal que siempre suma.

uñas Navidad 2025
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Títulos reales que serán heredados por los tres hijos del príncipe William y Kate Middleton
Realeza
Revelan los títulos reales que recibirán George, Charlotte y Louis cuando el príncipe William sea rey
Diciembre 01, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Historia de la tiara que usó Eulalia de Orleans-Borbón en el Baile de Debutantes
Realeza
Eulalia de Orleans-Borbón brilla con tiara de diamantes de más un millón de euros en Baile de Debutantes
Diciembre 01, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Kate Middleton es elogiada por su talento y buen gusto en diseño de interiores
Realeza
Kate Middleton es elogiada por su buen gusto en diseño de interiores, ¡así decoró su nuevo hogar en Forest Lodge!
Diciembre 01, 2025
 · 
Melisa Velázquez
El look satinado de Jenna Ortega en el Festival Internacional de Cine de Marrakech
Moda
Jenna Ortega impacta en el Festival Internacional de Cine de Marrakech con un vestido minimalista
Diciembre 01, 2025
 · 
Melisa Velázquez