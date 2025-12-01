Revelan los títulos reales que recibirán George, Charlotte y Louis cuando el príncipe William sea rey

El príncipe William es el príncipe heredero al trono del Reino Unido, y tras la muerte del rey Carlos III, se convertirá de inmediato en rey, y además de elegir un nombre real, también deberá tomar decisiones con respecto a los títulos reales de sus tres hijos.

De acuerdo con especialistas en realeza e historiadores, George, Charlotte y Louis recibirán títulos con un gran legado histórico, aunque probablemente no será de manera inmediata, pues apenas cuentan con 12, 10 y 7 años respectivamente.

Te podría interesar: Los apodos con los que Kate Middleton y el príncipe William llaman cariñosamente a George, Charlotte y Louis

Títulos reales que serán heredados por los tres hijos del príncipe William y Kate Middleton

Si el príncipe William accede al trono en los próximos años, podrían pasar algunos años antes de que decida conceder títulos reales a sus hijos, pues algunos de ellos se otorgan cuando se casan, o cuando cumplen la mayoría de edad.

Título real del príncipe George

Cuando William asuma el trono, su hijo mayor, el príncipe George, se convertirá instantáneamente en duque de Cornualles, además heredará automáticamente otros títulos, incluido el título escocés de duque de Rothesay.

Es probable que George también reciba el título de Príncipe de Gales, aunque esto podría depender de su edad y estado civil al momento de la ascensión al trono de su padre. El príncipe William tenía 40 años y estaba casado cuando el rey Carlos asumió el trono, por lo que recibió el título casi de inmediato.

Sin embargo, es posible que Guillermo decida esperar hasta que su hijo alcance la mayoría de edad o concederle el título el día de su boda si aún no se ha celebrado. Junto con el título de Príncipe de Gales, llegarán varios otros, incluido el de Conde de Chester.

Título real de la princesa Charlotte

El único título importante disponible para Charlotte es el de Princesa Real, un rango vitalicio que es puramente honorario, pero es el máximo honor que se puede otorgar a una mujer miembro de la familia real.

El experto en etiqueta británica Debrett’s señala que solo siete princesas han ostentado el título desde que fue creado por el rey Carlos I en 1642 para su hija, la princesa María.

La actual titular del título es la única hija de la reina Isabel, la princesa Ana; sin embargo, el título tendría que estar vacante para que Charlotte lo herede, lo que significa que no podría convertirse en Princesa Real hasta que la Princesa Ana muera.

Título real del príncipe Louis

La perspectiva más obvia es el Ducado de York, que tradicionalmente se ha otorgado al segundo hijo del monarca desde el rey Eduardo IV en 1474, según Debrett’s .

El padre de la reina Isabel, el rey Jorge VI, era conocido como el duque de York antes de la sorprendente abdicación de su hermano mayor, el rey Eduardo VIII, en 1936.

Sin embargo, el escándalo en torno al hermano del rey Carlos, el ex príncipe Andrés, ha llevado a algunos a creer que el título de York está manchado y no será reasignado en el futuro.

Probablemente dependerá de qué títulos estén vacantes y disponibles cuándo, y si llega el momento, concederle a Luis su propio ducado.

