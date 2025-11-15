Los apodos con los que Kate Middleton y el príncipe William llaman cariñosamente a George, Charlotte y Louis

Kate Middleton y el príncipe William son famosos por mantener la vida privada de sus hijos bajo absoluta reserva, con la intención de darle una infancia lo más normal posible, alejada de las cámaras de la prensa.

Sin embargo, en algunas ocasiones los príncipes de Gales han revelado hermosos detalles sobre cómo es la vida familiar junto a sus hijos, mostrando el lado más humano y auténtico de la realeza.

Te podría interesar: El príncipe William revela los conflictos que tiene con el príncipe George por no darle un celular

Los tiernos apodos con los que Kate Middleton y el príncipe William llaman a George, Charlotte y Louis

Conforme han crecido sus pequeños hijos, Kate y William han revelado los tiernos apodos con los que llaman cariñosamente a George, Charlotte y Louis, así como el significado de cada uno de ellos, que tiene que ver con su personalidad única.

El apodo del príncipe George

El primogénito de los príncipe de Gales, y futuro rey del Reino Unido, es llamado por su madre “PG”, diminutivo de príncipe George, aunque también lo conocen como “Tips”, un curioso apodo inspirado en su propio uniforme escolar.

Sin embargo, estos no serían los primeros apodos del príncipe George, pues cuando era un bebé, sus padres lo llamaban “Little grape”, que se puede traducir como uvita o pequeña uva.

Los tiernos apodos con los que Kate Middleton y el príncipe William llaman a George, Charlotte y Louis Karwai Tang/WireImage

El apodo de la princesa Charlotte

Conocida por su carácter firme y decidido, la princesa Charlotte recibe el tierno apodo de “Lottie”, una versión cariñosa de su nombre; sin embargo, el príncipe William, también la llama cariñosamente como “Mignonette”, una expresión francesa que significa “pequeña y adorable”, lo que demuestra su cercanía como padre e hija.

El apodo del príncipe Louis

El más pequeño de los tres, no se queda atrás, pues ha recibido de su madre, Kate, el lindo apodo de “Lou-Lou”, un mote afectuoso que refleja su energía traviesa y alegre, una faceta que el público ha podido notar durante los eventos reales en los que el pequeño siempre se roba las miradas.

Estos apodos, simples pero llenos de ternura, muestran que detrás de los títulos y la formalidad de la monarquía británica, existe una familia unida y cálida que vive su día a día con gestos tan comunes y humanos como los de cualquier otro hogar.

