Hailey Bieber estrena las ‘glazed donut french’: las uñas navideñas con efecto cat eye que dominarán diciembre

Hailey Bieber constantemente redefine lo que significa llevar un manicure elegante, fresco y absolutamente viral. Y en diciembre 2025 no será la excepción. La supermodelo acaba de estrenar una nueva variante del estilo que la convirtió en el referente mundial del nail art: las ‘glazed donut french’, diseño de uñas que mezcla la sofisticación de la francesa clásica en su versión ombré con el brillo nacarado que ya es su sello característico. A esto se suma un sutil efecto cat eye, que aporta profundidad y un toque festivo perfecto para la temporada navideña.

Así que si estabas buscando unas uñas navideñas delicadas, modernas y altamente favorecedoras, no dudes en apostar por este diseño.

¿Qué son las ‘glazed donut french’?

Este nuevo estilo combina una base rosada y translúcida, la opción ideal si te gustan los tonos nude, con puntas difuminadas que imitan la forma del francés, pero en su versión ombré, el cual se logra con el uso de un efecto cromado magnético, aunque también se podría recurrir al uso del famosísimo cat eye, dando como resultado un acabado suave y etéreo.

Estas uñas van acompañadas de un efecto perlado metalizado que refleja la luz como un esmalte cromado, pero sin perder su toque minimalista.

De esta forma, esta alternativa se convierte en la opción ideal para quienes quieren algo navideño, pero sin caer en lo obvio: rojo, verde o glitter.

El toque cat eye que vuelve irresistible a este manicure

La artista responsable detrás de este diseño no es otra más que Zola Ganzorigt, la manicurista estrella de la modelo, quien a través de sus redes sociales compartió el paso a paso para lograr este manicure, donde el efecto ojo de gato es el protagonista absoluto.

Y es que este efecto logra crear un halo luminoso que aporta dimensión a la uña, así como un brillo suave y un efecto de movimiento sin igual, convirtiéndolo en el favorito de muchas por su elegancia y sofisticación, así como por ser la opción ideal para rejuvenecer las manos, desviar la atención de pequeñas imperfecciones y estilizar nuestros dedos.

¿Cómo pedir las uñas de Hailey Bieber en el salón?

Bastará con llevar la imagen de referencia a tu manicurista de confianza; sin embargo, de acuerdo con la explicación de la propia Zola, lograr este diseño de uñas es sumamente sencillo.

El primer paso es preparar la uña; una vez que la tengamos lista, hay que aplicar una base traslúcida en tono rosado; puede ser con una apariencia lechosa o más glowy. Sobre ella vas a aplicar un poco de efecto cromo color perla; recuerda que este es la base de las famosas uñas glaseadas. A continuación, vas a aplicar el efecto metálico. Si bien es cierto que Zola utiliza un efecto cromo con partículas metálicas, el cual mezcla con un poco de gel para lograr ponerlo sobre la uña, este paso podrías hacerlo con cualquier gel cat eye, pues su mecanismo de activación es el mismo: el uso de imanes.

Una vez que obtengas el resultado que desees moviendo las partículas magnéticas, lo que resta es proteger el diseño con una capa de top coat.

Las ‘glazed donut french’ con efecto cat eye son la evolución perfecta de la tendencia que Hailey Bieber popularizó hace unos años y hoy se consolidaran como uno de los diseños de uñas estrella en diciembre.

Si estabas buscando unas uñas navideñas elegantes, luminosas y versátiles, corre al salón a pedir este diseño.