De Kate Middleton a Grace Kelly: 5 royals que se convirtieron en iconos de moda

Por años, las familias reales han sido una fuente inagotable de inspiración en el mundo de la moda. Aunque algunos nombres trascienden generaciones y permanecen como modelos de elegancia, existen otros que han destacado por la presencia e influencia estilística que han generado en infinidad de poblaciones.

Más allá del protocolo y la etiqueta, estas figuras reales han logrado conectar con el público, las marcas y las pasarelas, convirtiéndose en verdaderos iconos de moda, que incluso después de años, siguen inspirando a mujeres fuera del círculo monárquico.

Acompáñanos a conocer a las royals que, además de Kate Middleton o Grace Kelly, tienen o tuvieron un papel importante en el mundo del vestido.

Kate Middleton

La princesa de Gales ha sido considerada una de las figuras con mayor impacto en la moda real moderna. Su estilo se caracteriza por combinar piezas de diseñadores clásicos con prendas accesibles, haciendo que más de una persona busque inspirarse en los atuendos que Porta.

Gracias a esto dio origen al famoso “efecto Kate”, un fenómeno en el que cada prenda que la princesa ha utilizado suele agotarse en cuestión de horas en las tiendas. Aunque su estilo ha incluido prendas de alta costura y marcas británicas locales, la elegancia Y la actualidad son sello característico de su imagen.

A pesar de que se ha visto envuelta en la inevitable comparación con su suegra, la princesa Diana, Kate ha sabido cómo mantener su propio estilo sin copiar, a pesar de evocar algunas prendas o accesorios de la madre del príncipe William.

Kate Middleton usa vestido azul con lunares Getty Images

Grace Kelly

La princesa consorte de Mónaco es quizás uno de los iconos de moda más alabados del siglo XX. Antes de convertirse en princesa, fue una estrella del firmamento de Hollywood, mundo en el que construyó una imagen sofisticada y femenina que dejó huella tanto en diseñadores como amantes de la moda.

Su estilo elegante, de siluetas limpias, estampados elegantes, accesorios clásicos como guantes o sombreros y sus características perlas, se convirtió en sinónimo infalible de glamour en el círculo aristocrático. Uno de sus elementos más memorables es su icónico bolso Hermès, el cual adoptaría con los años el nombre de “Kelly bag”, en honor a la influencia que la princesa tuvo en el mundo de la moda.

Grace Kelly en1954 parfa promocional del filme ‘Green Fire’. Screen Archives/Getty Images

Diana de Gales

No podemos hablar de iconos de moda sin mencionar a Diana, la icónica princesa de Gales, y es que su estilo ha creado una influencia tan enorme que incluso décadas después de su muerte sigue siendo parte del imaginario colectivo, las casas de moda y la inspiración en más de una para recrear sus atuendos.

Diana destacó en el mundo fashion por su combinación de piezas clásicas con toques audaces, el uso de trajes sastre bien entallados, la cátedra de portar vestidos de gala inolvidables e incluso por generar tendencias que incluso trascendieron su época.

Dentro de todo el archivo estilístico de Diana, existen incontables prendas inolvidables; sin embargo, el “vestido de la venganza” es uno de los más recordados, ejemplo de la exquisitez que la princesa tenía para vestir y la inteligencia de utilizar a la moda como un lenguaje poderoso de comunicación.

Princesa Diana en Chicago, USA, vistiendo vestido Versace y zapatos Jimmy Choo. Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Getty Images

Letizia Ortiz

La reina Letizia ha construido una reputación como una de las royals con mejor gusto por las prendas y un estilo elegante en la actualidad. Su estilo suele destacarse por un proceso sofisticado, recurrir a prendas femeninas muy favorecedoras y siluetas modernas.

Frecuentemente, la royal incluye en su estilo piezas de diseñadores españoles, así como de casas de moda con un poco más de renombre, siendo Carolina Herrera una de sus favoritas. A pesar de que sus looks suelen apostar por una apariencia refinada, la reina no tiene temor al incluir tendencias en su imagen.

La hemos visto apostar por trajes estructurados, vestidos midi y, en definitiva, si hay algo que caracteriza más que a nadie su forma de vestir, es su capacidad de reciclar prendas en diversos eventos oficiales, logrando que, ante su aparición, estas luzcan icónicas como la primera vez que se las vimos.

La reina Letizia lleva el traje gris que define la cintura. Getty Images

Máxima de Holanda

La reina de los Países Bajos se destaca por contar con un estilo con enfoque audaz hacia la moda, apostando siempre por colores vibrantes, texturas llamativas y combinaciones impactantes que no siempre solemos ver en las casas reales tradicionales.

Diversos expertos han catalogado su estilo como una fusión de tradición con tendencias contemporáneas, una preferencia en la que el color y los tonos brillantes la han hecho resaltar infinidad de veces en compromisos oficiales.

Máxima tampoco tiene miedo al maximalismo y suele recurrir al uso de accesorios y piezas de gran impacto, siendo su colección de broches un sello característico que también ha formado parte de su sello como fashion icon.

La reina Máxima de Holanda deslumbró con su atuendo impecable. Patrick van Katwijk/Getty Images

Hacer un viaje por la historia de la moda real es un recorrido fascinante en el que podemos ver conceptos como tradición, historia, tendencias y muchísima personalidad. Aunque hacer un repaso breve resulte suficiente, pues desde la sofisticación de Grace Kelly hasta la influencia de Kate Middleton y su estilo contemporáneo, existen infinidad de prendas por analizar y apreciar, estas mujeres de la realeza han demostrado que la moda no solo es un vehículo para verse bonitas, es también una herramienta poderosa para expresar liderazgo y discursos sin necesidad de emitir una sola palabra.