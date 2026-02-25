La casa real noruega enfrenta un nuevo reto, Harald de Noruega es hospitalizado en Tenerife; esto se sabe sobre su salud

La casa real noruega no enfrenta uno de sus mejores momentos y es que este martes por la noche la monarquía vuelve a situarse en el centro de la conversación mediática luego de que se diera a conocer que Harald de Noruega fue hospitalizado de forma inesperada en Tenerife.

La noticia se dio a conocer mediante un breve comunicado oficial emitido por la casa real este 24 de febrero, generando inquietud tanto en Noruega como en el resto del mundo.

¿Qué le pasó a Harald de Noruega?

De acuerdo con los reportes ofrecidos por el palacio, el rey fue ingresado debido a una infección acompañada de un cuadro de deshidratación. Sin embargo, a pesar de que la noticia generó gran preocupación, los portavoces oficiales señalaron que, dentro de las circunstancias, el monarca se encontraba estable.

El ingreso se produjo durante un viaje privado a Tenerife, destino habitual de diversas figuras públicas europeas para gozar de días de descanso.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud del rey Harald?

A pesar de que el comunicado fue muy breve y en los primeros minutos de su publicación generó angustia e incertidumbre, la casa real confirmó únicamente la deshidratación y el padecimiento de una infección, sin detallar la gravedad específica ni el tipo de tratamiento que el rey ha recibido para mantener los síntomas bajo control.

Recordemos que el monarca de 89 años se ha enfrentado a diversos problemas de salud en los últimos años, y aunque la casa real informó que el estado de Harald era “estable”, diversos medios comenzaron a especular sobre los motivos que han generado un nuevo padecimiento de salud en el rey, especialmente ahora que la corona enfrenta una de sus más graves crisis tras la polémica que ha envuelto a la princesa heredera Mette-Marit luego de que se liberaran correos electrónicos en los que la royal mantenía una comunicación cercana con el criminal Jeffrey Epstein.

La monarquía se encuentra bajo presión

El problema de salud del Rey sucede en un momento particularmente tenso de la monarquía luego de que recientemente la institución sufriera una exposición mediática inmensa por las controversias que han involucrado a dos miembros de la familia.

Por un lado está el caso de Marius Borg, que si bien no pertenece a la familia real en toda la extensión de la palabra, dado que carece de un título o sangre de la realeza, su vínculo con su madre, la princesa heredera Mette-Marit, ha hecho inevitable que el joven de 29 años afecte la imagen de la corona.

Recordemos que actualmente se encuentra en un proceso judicial luego de haber sido acusado por 38 delitos graves, entre los que se incluyen violencia con arma blanca y agresión sexual.

Mientras que, por otro lado, tenemos a Mette-Marit, quien recientemente fue vinculada al caso del criminal Jeffrey Epstein luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hiciera públicos unos correos electrónicos que demostraban intercambios de diversas figuras de alto perfil con el empresario, entre los que destacan Andrés Mountbatten-Windsor y su exesposa Sarah Ferguson.

A pesar de que esta no es la primera vez que el monarca requiere atención médica durante viajes privados, pues recordemos que a principios de 2024 fue hospitalizado en Malasia, este nuevo ingreso de Harald de Noruega en Tenerife genera cierta especulación, dada la fragilidad que está enfrentando la casa real noruega tras el impacto de las polémicas que la envuelven.

Hasta el momento, el Palacio no ha difundido nueva información sobre el estado de salud del soberano; sin embargo, la atención pública se mantiene atenta a su pronta mejoría.