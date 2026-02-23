Estelle de Suecia celebra su cumpleaños 14 bajo la sombra de una polémica predicción

Este 23 de febrero, Estelle de Suecia, la hija mayor de la princesa heredera Victoria y el príncipe Daniel, duque de Västergötland, está celebrando su cumpleaños 14, en medio de una profecía que pone en duda su llegada al trono.

El historiador y periodista, Herman Lindqvist, ha lanzado una profecía que ha puesto en jaque a la corona sueca, pues está convencido de que la princesa Estelle podría ser “la última reina” de un país que está a pocos pasos de convertirse en una república.

Te podría interesar: La tajante condición que la princesa Estelle de Suecia debe cumplir para poder recibir este extraordinario regalo

¿Por qué se dice que la princesa Estelle de Suecia podría ser “la última reina”?

Herman Lindqvist ha culpado al actual monarca y abuelo de la princesa heredera, el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, quien supuestamente habría hecho que la magia de la monarquía sueca llegara a su fin.

La caída de la corona sueca comenzaría con Gustavo V, el abuelo del actual monarca, pues no dudaba en apartar a familiares de la casa real: excluyó de la línea sucesoria y retiró los títulos de duques y príncipes a dos de sus hijos por casarse con mujeres consideradas inapropiadas para la Corona, y obligó a un tercero, el príncipe Bertil, a mantener durante décadas una relación sin matrimonio con su pareja plebeya para no perder sus derechos dinásticos.

Tras la boda de Carlos Gustavo y Silvia, se abrió la puerta para que sus hijos se casaran con personas ajenas a la realeza, desde figuras mediáticas hasta profesionales comunes, y de acuerdo con el historiador, esta apertura ha hecho que la línea sucesoria de los Bernadotte pierda parte de su “magia”, pues si cualquiera puede ser royal, entonces el concepto mismo de realeza se diluye.

“Con cada nuevo matrimonio en el que un miembro de la realeza se casa con una persona que no pertenece a la realeza, el brillo real se apaga. Los miembros de la realeza son cada vez más comunes. Se casan con gente corriente y tienen hijos corrientes que van a escuelas corrientes y eligen profesiones corrientes”, escribió el periodista en 2013 a propósito de la boda de la princesa Magdalena con Chris O’Neill.

También afirma que con cada escándalo dentro de la familia real, las probabilidades de que la monarquía sobreviva son cada vez menores, asegurando que la princesa Estelle no llegará al trono y durará muy poco.

“Ya casi la mitad de la población y la mayoría de los representantes en el Riksdag están en contra de la monarquía. Nuevos escándalos sólo acelerarán el proceso de liquidación”, afirmó este mismo experto en una entrevista de 2012, y en 2023, sigue afirmando lo mismo.

El efecto de la princesa Estelle de Suecia, futura heredera al trono

Sin embargo, al cumplir los 14 años, la princesa Etelle deja claro que su propio encanto podría terminar con esa profecía, pues cuenta con una aprobación que supera el 70%, y la joven princesa es el arma secreta de la Casa Real.

Mientras los expertos hablan de república para el año 2050, el pueblo sueco parece estar más enamorado que nunca de la sonrisa de la futura reina, además de que otros especialistas en realeza aseguran que en el siglo XXI, la monarquía sueca se encuentra en evolución y no en decadencia.

