Uñas aesthetic: los 5 diseños más bonitos para lucir un manicure primaveral antes que nadie

En los últimos días, el calor ya comienza a hacerse presente como manifestación de que la primavera ya está cerca de llegar. Al igual que hemos hecho con Halloween, Navidad, Año Nuevo y San Valentín, esta estación se convierte en el pretexto perfecto para apostar por un diseño de uñas especial.

Este año, muchas tendencias estarán acompañando las propuestas primaverales; sin embargo, nos dimos a la tarea de reunir las uñas aesthetic que más se estarán llevando en la temporada de calor. Si estabas buscando inspiración llena de flores y colores, revisa los diseños más bonitos para lucir un manicure primaveral antes que nadie.

Uñas con efecto espejo

Si eres amante de las uñas con apariencia natural, pero con un toque extremo de brillo, esta propuesta fue creada para ti. Consiste en apostar por una base rubber del tono más cercano al color de tu uña o piel y jugar con un degradado inverso que nazca en la zona de la cutícula en dirección a la punta. Este efecto lo puede crear con un color más intenso, pero que respete la gama de colores rosados o duraznos.

Una vez satisfecha con el resultado, protege el diseño con top coat y posteriormente aplica una capa uniforme de efecto espejo en color perla translúcido; este dotará a la uña de mucho brillo sin hacerla glazed.

Uñas florales

Las flores se convertirán en grandes protagonistas esta temporada; ya sea en su versión metalizada, con cat eye o efecto cromo, estarán decorando las uñas de muchas en primavera. Para este diseño, que apuesta por darle un acabado más artístico a las manos por el efecto óleo, vas a necesitar geles sólidos que harán que las flores tomen esa textura de pintura acrílica.

Sobre tu uña nude, aplica cuantas flores prefieras y protege con un poco de top.

Uñas mariposa

Las mariposas serán otro elemento sumamente recurrente en la temporada de primavera. Si estás buscando una alternativa romántica y muy femenina, este diseño no te encontró por casualidad. Para esta propuesta deberás crear una base de cat eye en el color de tu preferencia y, con ayuda de un gel painting negro, hacer trazos sobre cada uña simulando las alas de una mariposa. Al finalizar, protege el diseño y ¡listo!

Uñas con flores, efecto cromo

Como ya te adelantábamos, los motivos flores estarán a todo lo que da estos días de primavera y otra gran tendencia que estará dándoles vida es con ayuda del efecto cromo.

Para esta idea puedes recurrir a diversos diseños de flores, texturas y materiales; lo importante siempre será remarcar la silueta de cada elemento con ayuda de un gel constructor para aplicar el efecto espejo en color dorado. Estilo dotará al diseño de mucha elegancia y delicadeza.

Uñas degradadas

Esta técnica estará tomando mucha fuerza a principios de primavera y especialmente en verano. Su diseño consiste en aplicar dos colores que hagan contraste entre sí con un efecto degradado. Mientras uno nace de la zona de cutícula en dirección a la punta, el otro hace lo opuesto, logrando una propuesta creativa, interesante y muy elegante para aquellas que no son tan fanáticas de las decoraciones extremas.

Si eres fanática de las uñas aesthetic, esperamos que estas propuestas te hayan inspirado para recibir como se debe una de las temporadas más bellas del año, con los diseños más bonitos para lucir un manicure primaveral antes que nadie.