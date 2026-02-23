Suscríbete
Belleza

Las 8 tendencias de uñas que rejuvenecen y estilizan las manos esta primavera después de los 40

Esta primavera demuestra que las uñas después de los 40 no buscan disfrazar la edad, sino potenciar la elegancia natural.

Febrero 22, 2026 • 
Melisa Velázquez
Tendencias de uñas que rejuvenecen y estilizan las manos después de los 40

Instagram/@irinataube.nails

Más allá de seguir las tendencias de la temporada, después de los 40 la verdadera clave está en apostar por tonos y acabados que aporten luz a la piel de las manos, suavicen su apariencia y las estilicen con una elegancia natural y sofisticada.

La buena noticia es que las tendencias de 2026, enfocadas en resaltar la belleza natural de las manos, son las mejores opciones para conseguir un look rejuvenecedor y elegante que no pasa desapercibido y eleva cualquier look con elegancia.

Estos tonos son versátiles y favorecedores, ya que funcionan para cualquier ocasión y además rejuvenecen las manos al suavizar la piel, disimular manchas y aportar frescura y elegancia al manicure.

Milky nails

El acabado lechoso, translúcido y delicado es un tono neutro que suaviza la apariencia de manchas y aporta un efecto pulido y limpio que estiliza de inmediato, perfecto para quienes buscan un look elegante y minimalista.

Rosa empolvado

Los rosas suaves, con subtonos cálidos o neutros, aportan frescura y naturalidad, perfectos para pieles maduras porque armonizan con el tono de la mano y generan un efecto “buena cara” inmediato.

Micro french

La manicura francesa evoluciona con líneas ultrafinas en tonos pastel o bases ligeramente rosadas sustituyendo al contraste marcado, aportando un resultado es más ligero, moderno y mucho más favorecedor después de los 40.

Nude cálido

No existe un solo nude perfecto, sino el que mejor combina con tu subtono de piel. Los beige cálidos, topo suave o durazno claro estilizan visualmente los dedos y aportan sofisticación discreta.

Lavanda

El lavanda claro es uno de los colores estrella de la primavera, ya que refresca las manos y aporta un toque femenino sin caer en lo infantil, y con un acabado brillante o satinado, rejuvenece de inmediato.

Rojo cereza

El rojo no tiene edad, pero esta temporada se lleva en versión cereza profunda, en uñas cortas y bien limadas, aporta carácter y sofisticación sin endurecer las facciones.

Efecto glaseado

Más que un color, es un estilo sofisticado: uñas cortas, bien cuidadas y con brillo espejo, aportando un efecto saludable y pulido que rejuvenece más que cualquier diseño complejo.

Uñas minimalistas

Pequeños puntos, líneas doradas finas o delicados diseños en negativo aportan modernidad sin sobrecargar, la clave está en los detalles sutiles donde menos es más.

Con los tonos adecuados, acabados luminosos y diseños sutiles, las manos pueden convertirse en el mejor accesorio de la temporada.

uñas
Melisa Velázquez
