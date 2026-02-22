Cortes de pelo en tendencia: conoce las 5 propuestas más favorecedoras para llevar en primavera

La primavera está por comenzar y es el momento ideal que nos invita a probar cambios de pelo para aprovechar las temperaturas altas, los outfits frescos y el estilo desenfadado tan característico del tiempo de calor. Si tú, como muchas de nosotras, quieres hacer de esta temporada el momento perfecto para transformar tu imagen, qué mejor que empezar por un corte de pelo.

Este año las tendencias nos invitan a probar estilos naturales, de fácil mantenimiento Y con aire despreocupado, razón por la cual los estilos que estarán dominando serán aquellos con volumen y movimiento. Estos son los cortes de pelo en tendencia más favorecedores para llevar en primavera.

Butterfly cut

El corte mariposa sigue siendo una de las principales opciones para llevar cuando buscamos un corte relajado pero elegante. Se caracteriza por contar con capas largas y algunas distribuidas, con las cuales se genera volumen y ligereza sin tener que sacrificar la longitud del pelo, por lo que es la opción ideal para aquellas que tienen un cambio que sea notorio, pero sin renunciar a su longitud actual.

Debido a la estructura de este corte, es que se convierte en un gran aliado para suavizar las facciones y enmarcar nuestro rostro.

Bixie

Ni bob ni pixie, sino una mezcla de ambos estilos que combina frescura, feminidad y elegancia en un mismo corte de pelo. El bixie es el aliado que querrás llevar cuando estás buscando un look con acabado desenfadado pero apariencia altamente sofisticada.

Es un corte arriesgado para aquellas que le temen a los estilos cortos, pero una gran alternativa para quienes buscan practicidad al momento de peinar y estilizar su melena.

Jawline bob

Como su nombre lo indica, este tipo de voz suele llegar a la altura de la mandíbula y es el corte perfecto para aquellas que aman la estética del minimalismo.

Aunque suele ser un estilo que tradicionalmente se lleva recto y pulido, la intención de este año es lucirlo con algún tipo de entresacado en la zona de las puntas para aportar movimiento a la melena mientras nos ayuda a estilizar el rostro.

Por su estructura y longitud, es uno de los cortes más elegantes que nos ayuda a proyectar una imagen empoderada, refinada y sofisticada.

Corte shag

Este corte suele destacar por las capas irregulares que lo conforman, pues son las responsables de generar textura natural y movimiento. Por esta razón es que el shag es el corte favorito para sumarse a la tendencia del “effortless”, estética que estará dominando la temporada de calor, principalmente en primavera.

Corte con capas largas

Para las fanáticas de los curtain bangs, las capas largas siempre serán un gran acierto. Esta primavera se suma a este tipo de flequillo que es altamente reconocido por ayudar a enmarcar el rostro de forma favorecedora, con el objetivo de crear un combo que no solo le dé dinamismo al pelo, sino que también nos aporte un aire romántico y moderno.

Aunque este look no suele ser tan arriesgado, es perfecto para aquellas mujeres que buscan algo discreto pero notorio.

El calor ya comienza a percibirse y estos cortes de pelo en tendencia son solo algunas de las muchas opciones que tendremos para apostar por una imagen desenfadada, rejuvenecedora y fresca en estos días de altas temperaturas. Si estabas pensando en recibir esta nueva temporada con un cambio de look, ahora tienes en tus manos cinco opciones favorecedoras para llevar en primavera.