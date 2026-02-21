Este es el emotivo pasatiempo que comparte la princesa Lilibet con su abuela, la princesa Diana

Las fotografías, principalmente las familiares, de Meghan Markle, rara vez suelen pasar desapercibidas, y es que muchas son sometidas a análisis por parte de los fanáticos de la realeza, quienes buscan descifrar mensajes escondidos dentro de ellas, y esto fue precisamente lo que sucedió con la publicación más reciente en su cuenta de Instagram.

Como parte de la celebración del Día de San Valentín, el fin de semana pasado, la duquesa de Sussex compartió una fotografía donde aparecen el príncipe Harry cargando a la princesa Lilibet.

Además de que la imagen resultó sumamente tierna, despertó gran interés luego de que internautas se percataran del atuendo de la pequeña princesa, dejando claro que la hija menor de Harry compartía un emotivo pasatiempo con su abuela, la princesa Diana.

El hobby de la princesa Diana

La danza y el baile fueron grandes pasiones de Diana, incluso cuando se convirtió en figura real. Desde pequeña, el ballet representó mucho más que una actividad recreativa para ella. Diversos biógrafos han señalado que la danza era la forma en la que Diana encontraba libertad emocional, así como un refugio ante las exigencias de una vida pública que la rodearía.

Aunque su gusto por esta práctica nació desde pequeña, una vez que se convirtió en miembro de la familia real, Diana trató de mantener su cercanía con esta disciplina de forma discreta. Recordemos aquella icónica presentación junto al bailarín Wayne Sleep en la Royal Opera House en 1985, como uno de los momentos más recordados en los que Diana mostró su conexión con el arte a través de esta práctica.

Lilibet y su amor por el ballet

Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de los duques de Sussex de que su hija practique de forma profesional ballet, la imagen compartida por Meghan despertó la curiosidad de infinidad de personas. Y es que la foto muestra a la pequeña princesa usando un leotardo y medias rosas, prendas utilizadas en esta disciplina, razón por la que muchos especularon que la hija menor de Harry había heredado este hobby por parte de su abuela.

Especialmente porque la figura de Diana sigue siendo un tema bastante activo en la vida pública del príncipe, que en diversas ocasiones ha realizado referencias hacia su madre, por lo que muchas personas creyeron que este era un guiño muy evidente hacia ella.

La princesa Diana asistía mucho al ballet. getty

El baile sorpresa de la princesa Diana

A lo largo de su vida, Diana acudió con frecuencia a presenciar las presentaciones que se ofrecían en el Ballet Nacional de Londres. Sin embargo, su presentación más recordada fue aquella ocurrida en la Royal Opera House en 1985, donde sorprendió al príncipe Carlos con un baile especial para su cumpleaños.

Para la ocasión recurrió al bailarín Wayne Sleep, con quien montó una versión de la canción “Uptown Girl” de Billy Joel. De acuerdo con una entrevista obtenida por “The Guardian”, el propio Sleep recordó cómo fue aquel momento, destacando que ambos se habían conocido en un estudio de ensayo en Londres.

El bailarín destacó que en un principio creyó que su baile no sería exitoso dada la diferencia de altura entre él y la princesa; sin embargo, Diana pronto le dejó ver que la experiencia sería muy divertida a pesar de ese factor.

De aquella experiencia nacería una entrañable amistad en la que el bailarín recordaría que la princesa lo acompañó a lo largo de diferentes actuaciones en Londres, para después cenar y compartir una conversación cálida como grandes amigos. A pesar de su cercanía, Sleep, recordó en aquella ocasión que él no sabía sobre los problemas que la princesa enfrentaba en su matrimonio hasta que fue demasiado evidente ante la prensa; sin embargo, él jamás la cuestionó y ella nunca sacaría el tema a conversación.

Aunque de forma oficial no existe una confirmación de que la princesa Lilibet esté practicando ballet como un pasatiempo, la reciente imagen compartida por Meghan Markle desató infinidad de teorías, haciendo pensar inevitablemente que la pequeña princesa ha heredado el gusto por esta disciplina de parte de su abuela, la princesa Diana.