Uñas en tonos pastel: 10 ideas elegantes y bonitas para primavera 2026

Con la llegada de la primavera, las paletas suaves y luminosas toman el protagonismo absoluto, y el manicure se suma a esta ola de frescura con tonos pastel que se convierten en el lienzo perfecto para crear diseños delicados y elegantes que capturan la esencia floreciente y romántica de la temporada.

La clave es llevar las uñas en tonos pastel con acabados lechosos, brillantes o satinados para crear un look delicado y sofisticado que complemente la estética de la primavera con naturalidad y elegancia.

Diseños de uñas en tonos pastel que son ideales para esta primavera 2026

Con acabados iridiscentes, perlados y magnéticos, los tonos pastel se posicionan como los grandes protagonistas del manicure de la temporada, elevando cualquier diseño con un brillo sutil y sofisticado.

Lavanda lechoso

El lila suave con acabado cremoso se convierte en el nuevo tono nude en tendencia para la primavera, pues favorece a todos los tonos de piel y tiene un efecto que estiliza y rejuvenece las manos con un acabado pulido que aporta elegancia.

Rosa empolvado

Delicado y atemporal, el rosa en su versión pastel es perfecto para quienes buscan elegancia clásica con un giro primaveral, con un look femenino y romántico que va bien con todo.

Amarillo mantequilla

Si estás en busca de un look más sofisticado, el amarillo mantequilla es el ideal, pues ilumina las manos con sutileza, creando un efecto antiedad sofisticado que no pasa desapercibido.

Azul celeste

Fresco y luminoso, el azul claro transmite serenidad, y funciona especialmente bien en acabados brillantes tipo gel, para crear un look elegante y al mismo tiempo sobriedad sofisticada.

Verde pistacho

El verde suave, entre pistacho y salvia clara, aporta un toque moderno sin perder elegancia, mientras estiliza y rejuvenece las manos con sus tonos cálidos que nos recuerda a la frescura de la primavera.

Francesa pastel

El clásico manicure francés se transforma con puntas en tonos pastel, que pueden llevarse monocromática o combinando varios colores suaves, consiguiendo un look colorido pero elegante.

Degradado arcoíris

El efecto ombré en gama pastel crea un acabado etéreo y delicado, perfecto para eventos de primavera, y aunque puede verse muy colorido, no deja de perder la elegancia de la primavera.

Floral minimalista

Pequeñas flores en tonos suaves sobre una base transparente o nude logran un look romántico y femenino sin excesos, pues este sutil toque primaveral no puede faltar en la temporada.

Mate aterciopelado

El acabado mate transforma cualquier pastel en una versión sofisticada y contemporánea que no pasa desapercibida, y que además eleva con elegancia cualquier look primaveral.

Detalles cromados

Una línea dorada o plateada fina o pequeños acentos metálicos elevan el manicure pastel a un nivel más glam sin perder delicadeza.

Las uñas en tonos pastel no solo complementan los looks primaverales, sino que reflejan una estética más ligera, optimista y sofisticada.