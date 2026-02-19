Uñas primavera 2026: el color de uñas que se agotó en los 2000 está de regreso

El rosa malva, ícono absoluto de los años 2000, regresa con fuerza gracias al revival Y2K para esta primavera 2026, con su acabado femenino, suave y romántico, se convierte en uno de los tonos protagonistas del manicure de esta temporada.

También conocido como el ‘Y2K mauve’ es la versión renovada y más sofisticada del clásico malva: un rosa frío y ligeramente apagado que fusiona matices magenta, lavanda, violeta y berry, logrando un equilibrio ideal entre elegancia y frescura.

¿Cómo llevar el rosa malva? Diseños de uñas que serán tendencia en 2026

En plena era del minimalismo, este tono es la opción perfecta para quienes quieren ir más allá del nude sin recurrir a colores intensos, pues su acabado es delicado, versátil y favorecedor en cualquier largo o tono de piel.

Malva liso

Si prefieres un acabado liso y clásico sin detalles, esta es la mejor opción, el tono que fue tendencia en los 2000 regresa esta primavera con un efecto rejuvenecedor y delicado que favorece a todos los tonos de piel.

Malva con efecto jelly

El efecto jelly sigue siendo una de las propuestas más bonitas para llevar cualquier tono con un acabado translúcido que luce elegante y sofisticado, que realza la belleza natural de las manos y sin esfuerzo.

Efecto cat eye

Si prefieres agregar un sutil brillo magnético, el efecto cat eye es el más adecuado para ti, luce elegante y con un aire contemporáneo que está conquistando la primavera 2026 por su acabado moderno y atemporal.

Mauve mate

Si prefieres un acabado mucho más sofisticado, puedes apostar por el efecto mate, ya que mantiene la belleza del color pero con un acabado sobrio que aporta elegancia sin esfuerzo, realzando la belleza del manicure.

Mauve cromado

Para quienes prefieren un look más arriesgado, pueden apostar por un acabado cromado, no solo está en tendencia, también consigues un diseño mucho más llamativo y futurista perfecto para lucir en primavera.

Mauve ombré

Si está en busca de un look más delicado y elegante, puedes optar por el efecto ombré, su delicado degradado no sólo aporta belleza y elegancia, también resalta la belleza del color sin esfuerzo.

La estética Y2K que se popularizó a inicios de los 2000, está de regreso pero con un enfoque mucho más pulido y sofisticado, que mantiene su esencia nostálgica y coqueta, para adaptarse a las tendencias de 2026.

