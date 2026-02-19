De las babylights a las californianas: Conoce las 5 mechas más favorecedoras para llevar en primavera

¿También ya sientes el calorcito primaveral o solo somos nosotras? Te preguntamos porque el invierno aún tiene varios días por delante, pero nosotras ya estamos, pero así viendo el aumento de la sensación térmica, señal de que la siguiente estación está por llegar. Por esta razón es que a nuestra mente se ha metido la idea de apostar por un cambio de look total que nos ayude a vernos frescas al mismo tiempo que resaltamos nuestra belleza.

Dentro de todo el mundo de posibilidades que podemos encontrar en el mundo de la coloración, las mechas son ese aliado efectivo y versátil que no solo van a aportar luz, dimensión y movimiento a nuestro pelo, sino que también se convertirán en la opción más acertada para lucir una transformación que no roce lo drástico.

Desde las babylights a las californianas, estas son las cinco mechas más favorecedoras para llevar en primavera si lo que estás buscando es iluminar tu melena.

Mechas babylights

Las babylights se han consolidado como una de las opciones más seguras para realizar un cambio de imagen discreto. Estas mechas nacen de la inspiración del pelo infantil que suele contener reflejos naturales, principalmente en la zona de la coronilla.

Esta técnica se caracteriza por realizar mechas sumamente finas que se integran de forma imperceptible en la base de nuestra melena, evitando contrastes marcados para dar como resultado un efecto voluminoso sumamente favorecedor. Las babylights son las mechas perfectas para aquellas mujeres que están buscando agregar brillo a su pelo, pero sin recurrir a cambios drásticos y respetando su tono base.

Mechas balayage

Cuando hablamos de técnicas de coloración modernas, las balayage vienen de inmediato a nuestra mente, pues son una alternativa muy actual que se ha popularizado en los últimos años. Esta técnica apuesta por decolorar de forma manual y estratégica las mechas que se integrarán a nuestra melena de forma degradada, pues su objetivo es crear profundidad y dimensión con un toque de luz.

Una de las razones por las cuales se han convertido en las favoritas de muchas mujeres alrededor del mundo es su bajo mantenimiento, pues su técnica de realización apuesta por avanzar con el crecimiento del pelo, integrándolo de forma armónica. Los tonos predilectos para lucir a la perfección este tipo de mechas son los miel, caramelo o dorados.

Mechas californianas

Aunque esta técnica lleve años en la industria de la belleza, sigue siendo un clásico de aquellas mujeres que buscan un look que sea evidente, pero no por ello menos elegante. Estas mechas se caracterizan por contar con un contraste entre las raíces y las puntas, llevando las primeras en un tono oscuro y las últimas en una versión más clara que busca imitar el efecto del sol sobre el pelo al ser decolorado de forma natural cuando pasamos horas o días en la playa. Estas mechas se convertirán en tus favoritas si lo que buscas es proyectar una imagen fresca y relajada.

Mechas money piece

Estas mechas consisten en iluminar mechones frontales que ayudan a enmarcar el rostro para aportar luz de forma inmediata sobre él con el objetivo de disimular arrugas o imperfecciones, así como ayudar a proyectar una imagen joven y fresca. Estas mechas pueden combinarse con otras técnicas para un resultado homogéneo que favorezca la vida de tu melena mientras suaviza tu rostro.

Mechas caramelo

Los tonos cálidos serán un gran aliado de las melenas esta primavera. Por años se han convertido en el favorito de muchas gracias a su versatilidad Y capacidad de adaptarse a diferentes tipos y tonos de piel. Estas mechas son perfectas para proyectar una imagen saludable del pelo, pues favorecen principalmente a melenas con base castaña o tonos oscuros. Aunque no representan un cambio extremo, son perfectas para agregar dimensión y movimiento, evitando un pelo con efecto plano y sin vida.

No puedes engañarnos porque, como tú, nosotras también ya estamos pensando la técnica de coloración que queremos lucir durante esta nueva temporada en nuestra melena. Ya sea que apuestes por babylights o mechas californianas, estas son las cinco opciones más favorecedoras para llevar en primavera que esperamos te animes a probar para resaltar la belleza que ya tienes.