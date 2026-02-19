Meghan Markle fue vista luciendo un brillante diamante en su anillo de compromiso, ¿cambió el diseño?

El fin de semana de San Valentín fue definitivamente muy movido para Meghan Markle y el príncipe Harry. No solo compartió en su cuenta de Instagram una tierna fotografía de dos de los amores de sus vidas: el duque de Sussex y la princesa Lilibet, sino que al día siguiente, la duquesa y su marido aprovecharon el día para tener una escapada romántica.

Durante su salida al Intuit Dome el domingo pasado, donde los duques disfrutaron de un partido de baloncesto desde la primera fila, no solo llamó la atención la actitud cercana y romántica que Meghan y su esposo mantuvieron, sino también la enigmática joya que decoraba la mano derecha de la duquesa.

Meghan Markle, ¿estrena anillo?

La nueva pieza que Meghan lució en su dedo llamó la atención gracias al llamativo tamaño de diamante que no coincidía con el diseño de su anillo de bodas ni tampoco con el que se comprometió con el príncipe Harry, desatando rápidamente la curiosidad sobre si se trataba de una modificación a alguna de las dos piezas anteriormente señaladas o era una pieza completamente nueva.

Sea cual fuere el origen de esta nueva piedra, seguramente no es considerada para la duquesa como un accesorio más, sino como parte de su colección de joyas simbólicas, dentro de las que encontramos la pulsera “Love” de Cartier, el reloj de tanque Cartier de la princesa Diana o los pendientes que llevó durante el bautizo del príncipe Archie.

¿Qué anillo fue el que rediseñó Meghan Markle?

Durante varios años, el anillo de compromiso de la duquesa, diseñado por el propio príncipe Harry, ha permanecido bajo cierta atención pública. Y es que la joya original incorporaba un diamante central procedente de Botswana, al cual acompañaban dos diamantes pertenecientes a la colección personal de la princesa Diana, un detalle sumamente significativo y emotivo para la pareja.

Meghan y Harry, en el Intuit Dome. Ronald Martinez/Getty Images

Con el paso del tiempo, Meghan ha dejado ver que el anillo ha sufrido ciertas variaciones, incluyendo cambios muy sutiles en la banda, así como ajustes en el engaste. Aunque muchas personas han interpretado esta decisión de la duquesa como algo negativo, la realidad es que muchas personas practican esta renovación con el objetivo de adaptar la pieza o personalizarla aún más.

¿Por qué Meghan llevó un anillo en la mano derecha?

Aunque hasta el momento no hay confirmación exacta sobre el modelo, diseño o precio de la nueva joya de la duquesa, algunos expertos en joyería han aventurado a interpretar que la razón por la cual Meghan decidió lucir este anillo en su mano derecha podría representar una expresión de individualidad, así como un simple gesto de estilo personal.

Estos expertos estiman que la piedra con un aparente corte ovalado podría contar con varios quilates en su constitución.

Ya sea que esta nueva pieza haya sido un regalo o una elección propia para complementar su estilo, Meghan Markle ha incorporado un brillante diamante a su colección de joyas que seguramente estaremos viendo de forma constante, pues todo parece indicar que ya se ha convertido en una de sus piezas favoritas.